聽新聞
0:00 / 0:00
無照男拒檢逃樂華夜市撞傷人還想跑 逛街民眾怒了與警合作逮人
38歲陳男昨晚騎機車行經新北市永和時因未依規定兩段式左轉，巡邏警見狀將其攔下，不料陳男竟拒檢逃逸，至樂華夜市時還擦撞1名女路人，隨即被路人與警方合力壓制逮捕。警方查扣喪屍煙彈依毒品罪送辦，並開出15張罰單，最高可罰9萬餘元。
永和警方昨天晚間7時許巡邏行經永和區中山路1段與永平路口，發現1輛機車未依規定二段式左轉，警員上前欲攔查時，不料騎士不但拒絕受檢反而加速逃逸。
警員立即通報攔截圍捕及尾隨，騎士沿途不斷闖紅燈、不停讓行人、轉彎未打方向燈，最後逃至樂華夜市附近時擦撞郝姓女子，導致郝女倒地造成頭部、胸部挫傷。附近民眾見騎士撞人後還想逃逸，一擁而上將他攔下，警員也隨即趕抵合力將騎士壓制逮捕。
警方經查騎士是無照的38歲陳男，並在他身上搜出依托咪酯煙彈、安非他命吸食器，詢後依毒品罪嫌送辦，並採集尿液以釐清是否涉及毒駕。另對陳男沿途闖紅燈、不禮讓行人、未依規定兩段式左轉、轉彎未打方向燈、拒檢逃逸等違規行為開出15張罰單，最高將罰9萬3600元罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言