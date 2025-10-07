無照男拒檢逃樂華夜市撞傷人還想跑 逛街民眾怒了與警合作逮人

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

38歲陳男昨晚騎機車行經新北市永和時因未依規定兩段式左轉，巡邏警見狀將其攔下，不料陳男竟拒檢逃逸，至樂華夜市時還擦撞1名女路人，隨即被路人與警方合力壓制逮捕。警方查扣喪屍煙彈依毒品罪送辦，並開出15張罰單，最高可罰9萬餘元。

永和警方昨天晚間7時許巡邏行經永和區中山路1段與永平路口，發現1輛機車未依規定二段式左轉，警員上前欲攔查時，不料騎士不但拒絕受檢反而加速逃逸。

警員立即通報攔截圍捕及尾隨，騎士沿途不斷闖紅燈、不停讓行人、轉彎未打方向燈，最後逃至樂華夜市附近時擦撞郝姓女子，導致郝女倒地造成頭部、胸部挫傷。附近民眾見騎士撞人後還想逃逸，一擁而上將他攔下，警員也隨即趕抵合力將騎士壓制逮捕。

警方經查騎士是無照的38歲陳男，並在他身上搜出依托咪酯煙彈、安非他命吸食器，詢後依毒品罪嫌送辦，並採集尿液以釐清是否涉及毒駕。另對陳男沿途闖紅燈、不禮讓行人、未依規定兩段式左轉、轉彎未打方向燈、拒檢逃逸等違規行為開出15張罰單，最高將罰9萬3600元罰款。

警方在陳男身上查扣依托咪酯煙彈及安非他命吸食器。記者黃子騰／翻攝
逛街民眾合力將陳男壓制。記者黃子騰／翻攝
