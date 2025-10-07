快訊

影／北市萬華深夜聚眾鬥毆1男遭刺死 疑喪屍煙彈買賣糾紛引起

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

李姓男子等3人與劉姓男子等4人昨晚相約台北市萬華區街頭談判，雙方爆發鬥毆，劉遭李持水果刀刺進胸口，經送醫不治；警方查出「喪屍煙彈」依托咪酯類毒品糾紛引起，漏夜查獲李等5人，追緝在逃1人，分依殺人、聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。

警方調查，43歲李姓、42歲陳姓男子及34歲林姓女子等3人，與49歲劉姓、55歲屠姓、54歲陳姓男子等4人，昨晚11時相約北市萬華昆明街巷道談判，談判破裂互毆，李持水果刀攻擊，劉遭刺傷倒地，眾人見狀四散逃逸。

民眾目擊聚眾鬥毆報案，員警趕抵發現劉倒地失去意識，胸口有刀傷，送醫急救不治；搜尋現場周邊，在昆明、貴陽街口緝獲李，於附近某停車場找到其友人陳、林，發現3人受傷且身上沾有血跡，以準現行犯逮捕，並起獲行凶水果刀採證。

警方調閱監視器追查劉一方，鎖定陳住附近，今凌晨前往查緝到案，查出屠開車至新北市三重區，查緝發現持有喪屍煙彈，當場逮捕，追緝在逃1名男子。

警方將犯嫌帶回萬華警分局龍山派出所，初步調查雙方買賣喪屍煙彈，一方認為另一方販賣的電子煙油所含毒品不純，相約談判起衝突，深入追查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子等3人與劉姓男子等4人昨晚相約台北市萬華區街頭談判，雙方爆發鬥毆，劉遭李持水果刀刺進胸口，經送醫不治。記者李奕昕／翻攝
李姓男子等3人與劉姓男子等4人昨晚相約台北市萬華區街頭談判，雙方爆發鬥毆，劉遭李持水果刀刺進胸口，經送醫不治。記者李奕昕／翻攝
李姓男子等3人與劉姓男子等4人昨晚相約台北市萬華區街頭談判，雙方爆發鬥毆，劉遭李持水果刀刺進胸口，經送醫不治。記者李奕昕／翻攝
李姓男子等3人與劉姓男子等4人昨晚相約台北市萬華區街頭談判，雙方爆發鬥毆，劉遭李持水果刀刺進胸口，經送醫不治。記者李奕昕／翻攝

喪屍煙彈 鬥毆

