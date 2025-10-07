快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園兒虐案遭社安網破 衛福部：社工媒合多項資源、將開檢討會議

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

桃園市1名男童在浴室昏倒，急救4日後身亡，因醫療人員發現其身上不明傷勢，通報家防中心介入，依重大兒虐案件處理。不過，鏡周刊昨天發布報導，稱社工未落實訪視，僅在社區大廳「陪玩」。對此，桃園市政府澄清並非事實，衛福部今指出，該案家原先就是家防中心服務個案，媒體報導所稱的陪玩者，是社工媒合的民間志工，在孩子等待家長回家時提供陪伴。

衛福部保護司表示，根據桃園市社會局提供資料，該名疑似受虐男童是家庭暴力暨性侵害防治中心服務個案，生長在繼親家庭，且為特殊需求兒少，患有注意力不足過動症（ADHD），社工自113年4月起開始服務案家，除提供親職教育，也安排當男童接受身心科治療，陪同男童就醫，並安排定期心理諮商輔導，且每月定期訪視，均有進入案家服務。

周刊報導質疑社工疏忽，引發社工界討論，有社工發文質疑，每次社會案件發生，社工都成為咎責對象，還被媒體當成流量提款機。社工每人需要服務多名個案，常藉由媒合不同資源，增加對個案的關懷力量。衛福部保護司指出，媒體報導「陪玩者」，其實是社工媒合的民間志工，為家扶基金會人員，目的是「用愛包圍」方式協助案家，因此社工未進家門並非事實。

衛福部保護司指出，社工服務沒辦法非常密集，本案男童未上課後安親班，且無親人在家，因此住家附近的「志工阿姨」，會和男童約好，在社區大廳或周邊公園陪伴，等待家長回家，盼男童不要落單，這與媒體報導所指完全不同，社工並非只做表面功夫，而是盡可能媒合資源，協助個案。

衛福部保護司官員指，本案因男童死亡，屬重大兒虐案件，依規定地方政府衛生局需於1個月內提出重大兒虐報告至中央，衛福部會檢視報告內容，針對涉及通案情況，或與法律、制度、程序有關環節，舉行檢討會議。由於本案桃園市政府啟動檢警早期介入偵查機制，現已進入偵查程序，檢討會議會在檢察官釐清死因，向地院起訴後執行。

衛福部今天指出，桃園疑似被虐死男童家庭，原先就是家防中心服務個案，媒體報導所稱的陪玩者，是社工媒合的民間志工，在孩子等待家長回家時提供陪伴。本報資料照片。
衛福部今天指出，桃園疑似被虐死男童家庭，原先就是家防中心服務個案，媒體報導所稱的陪玩者，是社工媒合的民間志工，在孩子等待家長回家時提供陪伴。本報資料照片。

社工 衛福部

延伸閱讀

桃園志工救災感染離世 民進黨：對大愛精神表達最高敬意

油煙擾民開鍘！桃園117家業者7成改善、7家不配合最高罰5萬

慟！桃園「挖土機超人」花蓮救災 傷口感染引發敗血症離世

桃園「挖土機超人」刺傷感染中秋夜不治 張善政遺憾將親赴靈堂致意

相關新聞

桃園兒虐案遭社安網破 衛福部：社工媒合多項資源、將開檢討會議

桃園市1名男童在浴室昏倒，急救4日後身亡，因醫療人員發現其身上不明傷勢，通報家防中心介入，依重大兒虐案件處理。不過，鏡周...

馬國男受周薪4萬元誘惑來台當收水手 落網分文未取還判刑1年

馬來西亞籍李姓男子月薪2800元馬幣（約台幣2萬1562元），詐團以周薪6000元馬幣（4萬6206元）吸收他來台擔任收...

苗栗隨機殺人「救人超人」轉普通病房 女兒報平安可吃清淡食物

苗栗市區10月2日隨機殺人事件，腹、背部身中2刀的「救人超人」林姓男子術後，昨天從加護病房轉普通病房，女兒報平安，表示爸...

以為爸爸睡著！ 十歲雙胞胎伴屍整夜

新竹市江姓男子在家倒地死亡，單親撫養的一對十歲雙胞胎兒子以為父親睡著，隔天仍叫不醒，向老師求助。檢警查出江男喪妻後身心狀...

雙胞胎伴屍／喪妻獨自顧兩兒 他身體欠佳曾求助

喪妻獨自照顧雙胞胎兒子的江姓男子，曾因身體狀況欠佳向新竹市社會處求助，前往機構安置，由親屬照顧兒子。專家建議，家庭主要照...

雙胞胎伴屍／失親心理衝擊大 醫籲兩童及早輔導

十歲雙胞胎男童在中秋節前夕，守著倒地父親整夜，隔天才發現過世，心理受巨大衝擊。精神科醫師及諮商心理師呼籲，家中遭逢變故後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。