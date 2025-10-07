桃園兒虐案遭社安網破 衛福部：社工媒合多項資源、將開檢討會議

桃園市1名男童在浴室昏倒，急救4日後身亡，因醫療人員發現其身上不明傷勢，通報家防中心介入，依重大兒虐案件處理。不過，鏡周刊昨天發布報導，稱社工未落實訪視，僅在社區大廳「陪玩」。對此，桃園市政府澄清並非事實，衛福部今指出，該案家原先就是家防中心服務個案，媒體報導所稱的陪玩者，是社工媒合的民間志工，在孩子等待家長回家時提供陪伴。

衛福部保護司表示，根據桃園市社會局提供資料，該名疑似受虐男童是家庭暴力暨性侵害防治中心服務個案，生長在繼親家庭，且為特殊需求兒少，患有注意力不足過動症（ADHD），社工自113年4月起開始服務案家，除提供親職教育，也安排當男童接受身心科治療，陪同男童就醫，並安排定期心理諮商輔導，且每月定期訪視，均有進入案家服務。

周刊報導質疑社工疏忽，引發社工界討論，有社工發文質疑，每次社會案件發生，社工都成為咎責對象，還被媒體當成流量提款機。社工每人需要服務多名個案，常藉由媒合不同資源，增加對個案的關懷力量。衛福部保護司指出，媒體報導「陪玩者」，其實是社工媒合的民間志工，為家扶基金會人員，目的是「用愛包圍」方式協助案家，因此社工未進家門並非事實。

衛福部保護司指出，社工服務沒辦法非常密集，本案男童未上課後安親班，且無親人在家，因此住家附近的「志工阿姨」，會和男童約好，在社區大廳或周邊公園陪伴，等待家長回家，盼男童不要落單，這與媒體報導所指完全不同，社工並非只做表面功夫，而是盡可能媒合資源，協助個案。