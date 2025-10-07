聽新聞
苗栗隨機殺人「救人超人」轉普通病房 女兒報平安可吃清淡食物
苗栗市區10月2日隨機殺人事件，腹、背部身中2刀的「救人超人」林姓男子術後，昨天從加護病房轉普通病房，女兒報平安，表示爸爸可以吃一些清淡食物，感謝大家的關心。
48歲邱姓男子2日在苗栗市區，持水果刀刺傷2名國小女童、見義勇為林男送醫救治，1名女童出院，另名女童及林男病情穩定，都從加護病房轉普通病房，林男女兒第一時間報平安。
林男女兒說，感謝大家的關心，爸爸從ICU（加護病房）轉到普通病房了，雖然講話沒力氣，還需要靠氧氣幫助呼吸，但可以吃一些清淡食物了，謝謝大千醫療團隊及所有在網路上幫爸爸加油的大家。
網友熱烈回應，紛紛表示「林先生加油，祝福您早日康復，好人一生平安」、「感謝你爸爸的正義與勇敢，謝謝保護幫助國家幼苗。希望他早日康復，人生越來越美滿」、「妳爸爸是英雄！！妳這輩子都可以驕傲有這樣強力的爸爸！！祝妳爸爸早日康復」等，還有網友分享幫助傷口復原的食物。
