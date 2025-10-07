苗栗隨機殺人「救人超人」轉普通病房 女兒報平安可吃清淡食物

苗栗市區10月2日隨機殺人事件，腹、背部身中2刀的「救人超人」林姓男子術後，昨天從加護病房轉普通病房，女兒報平安，表示爸爸可以吃一些清淡食物，感謝大家的關心。

48歲邱姓男子2日在苗栗市區，持水果刀刺傷2名國小女童、見義勇為林男送醫救治，1名女童出院，另名女童及林男病情穩定，都從加護病房轉普通病房，林男女兒第一時間報平安。

林男女兒說，感謝大家的關心，爸爸從ICU（加護病房）轉到普通病房了，雖然講話沒力氣，還需要靠氧氣幫助呼吸，但可以吃一些清淡食物了，謝謝大千醫療團隊及所有在網路上幫爸爸加油的大家。