雙胞胎伴屍／失親心理衝擊大 醫籲兩童及早輔導

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

十歲雙胞胎男童在中秋節前夕，守著倒地父親整夜，隔天才發現過世，心理受巨大衝擊。精神科醫師及諮商心理師呼籲，家中遭逢變故後，當事人恐會陷入自責情緒，應透過諮商引導，以免留下陰影與傷痕。

精神科醫師楊聰財指出，兩幼童目睹父親死亡，並且伴屍一夜，後續可能反覆回想、夢見當時畫面，極可能出現創傷後壓力障礙（ＰＴＳＤ），加上十年前母親難產過世，如今又喪父，屬於雙重依附對象喪失，創傷強度更高，應及早由專業團隊介入輔導與治療。

楊聰財建議，孩子可能陷入自責或不合理的想法，例如「早點叫醒爸爸就好了」，師長應以健康方式引導悼念父親；另外，孩子需要有穩定、可信賴的主要照顧者與規律作息，避免環境頻繁變動，輔導老師與社工應長期追蹤，讓孩子在安全環境修復。

諮商心理師林世莉指出，目睹父親過世的雙胞胎兄弟，極有可能出現創傷反應，有時會否認父親離世的事實，或陷入自責中，若缺乏引導，恐轉化為長期創傷。

林世莉表示，孩子年紀小，語言表達能力有限，可透過兒童心理師介入，以適合媒材如桌遊、藝術、繪畫、敘說等，協助表達與整合情緒。

爸爸 死亡 雙胞胎 心理治療

