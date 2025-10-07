聽新聞
雙胞胎伴屍／喪妻獨自顧兩兒 他身體欠佳曾求助

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨張裕珍／連線報導

新竹市江姓男子在家倒地死亡，留下一對十歲雙胞胎兒子，檢警查出他喪妻後身心狀況不佳。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
喪妻獨自照顧雙胞胎兒子的江姓男子，曾因身體狀況欠佳向新竹市社會處求助，前往機構安置，由親屬照顧兒子。專家建議，家庭主要照顧者若有身心需求，應對外求援，求助並不可恥，反而能讓自己與家人得到更妥善照顧。

台北市諮商公會監事、諮商心理師林世莉分析，江姓男子的妻子難產離世，他須面對悲傷失落的五大階段，包含否認、憤怒、討價還價、沮喪到最後接受；若無法調整好，輕則影響睡眠、進食，嚴重會導致憂鬱症狀。

林世莉說，當生命遭逢巨變，財務、健康出狀況，又須獨自撫養小孩，若情況許可，建議走出家門，維持正常作息，可適時抽離情緒，必要時替自己與孩子尋求諮商服務；並非得有精神症狀才要諮商，當面對困境時，可藉此紓發，也可向生命線、張老師基金會等求助，不必揭露真實個人資料。

桃園生命線主任張翠華說，依服務統計來看，電話求助的男女各半，但實際面談時男性比率很低，可能與傳統性別觀念有關，心理健康對男女都同等重要，尤其家庭照顧者，長期受到情緒困擾，恐影響生活、工作與照顧狀態，若面臨低潮，可撥生命線專線找人聊一聊，電話廿四小時暢通。

妻子 懷孕 死亡 心理疲勞 壓力 社會局

