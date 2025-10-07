以為爸爸睡著！ 十歲雙胞胎伴屍整夜

新竹市江姓男子在家倒地死亡，單親撫養的一對十歲雙胞胎兒子以為父親睡著，隔天仍叫不醒，向老師求助。檢警查出江男喪妻後身心狀況不佳，遺體頭部有撕裂傷，體重僅五十多公斤，無法確認因病或摔傷頭部致死，將解剖釐清。

檢警調查，打零工為生五十五歲江姓男子本月二日在家倒地，告知就讀國小五年級的雙胞胎兒子，他身體不舒服需要休息；兩男童發現父親躺在地上，叫喚仍有反應，見父親曾起身但沒說話，後來又倒地，以為是想睡覺，靜靜守在一旁。

隔天清晨六時許，雙胞胎哥哥發現父親叫不醒，驚覺有異，要弟弟留在家中，他趕去學校求助，老師聽聞趕緊報案；消防隊中午十二時許到場，發現江男倒臥在地死亡多時，遺體已出現屍斑。

據了解，江男十年前妻子難產過世，獨自撫養兒子，生活陷入低潮，健康每況愈下。家屬透露，江男與妻子感情深厚，喪妻後「像變了一個人」，情緒極為低落，體態日益消瘦，走路不穩，常說身體不適，但因經濟困難未積極就醫；鄰居說，江男打零工及靠政府補助，常見孩子自行上下學，生活清苦。

檢警初步勘驗，江男骨瘦如柴，身高約一百六十公分，體重僅五十多公斤，頭部有撕裂傷，地面可見血跡，將解剖查明是否顱內出血致死；他身體虛弱曾住院治療，免疫力下降，也不排除因病不治。

竹市社會處表示，去年二月接獲通報，江男因身體狀況需專人照顧，暫時安置到機構，安置期間兒子由家族長輩照顧，社會處定期關心訪視，去年底江男健康回穩，徵詢他意見後讓其返家，把兒子接回家住，近期未接獲求助。

社會處指出，協助處理江男後事，目前兩男童由親屬照顧，社工將定期到宅與學校訪視，輔導身心狀況，評估經濟與生活情形，若有經濟需求，將以急難救助金協助，並持續與教師聯繫，掌握就學狀況，追蹤心理諮商需求。

校方表示，兩男童乖巧懂事、感情深厚，學業表現中上，已家訪了解狀況，協助申請相關急難救助金，由輔導老師展開心理輔導，陪伴度過失親創傷，校方將提供課後照顧與學習輔助計畫，確保孩子生活與學習不受影響。