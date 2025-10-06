抓到了！台鐵五權站推站員掉鐵軌嫌犯落網 警殺人未遂送辦

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子今天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折傷勢，警方今晚6時許查獲陳，將依殺人未遂罪送辦。

鐵路警察局台中分局台中分駐所於今天下午3時44分許接獲台鐵站方通報，在台鐵五權車站發生站務人員跌落軌道，請警方到場協助。

經查，陳男（39歲）因無票進站，經站務人員發現後追至月台層攔阻陳男，但陳男拒絕查驗票引發口角糾紛，陳男突雙手推該站務人員導致跌落軌道，隨即逃離車站。

該站務人員腿部疑似骨折，立即送往醫院急救，警方掌握陳嫌逃離動線，已在今晚6時在五權車站附近建國南路將陳逮捕歸案，全案依刑法殺人未遂罪偵辦。

鐵路警察局呼籲，有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，針對暴力行為「零容忍」，警方絕對強力執法、毋枉毋縱。

台鐵五權站。聯合報系資料照片
台鐵五權站今下午驚傳站務員遭旅客推落落軌事故，導致該站員腿部受傷，所幸隨即爬上月台，沒有造成傷亡。圖／員工提供
