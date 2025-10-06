私梟拆解手槍後佯稱工具從美寄來台…警攔截調換再交寄 逮5人判刑

謝姓男子等人在美國拆卸手槍後，將滑套、槍管等物件裝進工具箱寄來台灣。我方接到美方通知後攔截包裹，並用五金工具替換手槍再寄送，先後逮捕5人。法官審理後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例分判7年8月至7年4月徒刑。全案可上訴。

判決指出，謝男和彭男、鄭男、葉男、邱男及在美國成員，共謀以航空快遞包裹寄送方式，從美國將制式手槍寄送來台。

謝男先與在美國成員聯繫，把16支制式手槍拆卸成手槍框架、滑套、槍管、復進簧桿、彈匣等物件，再夾藏在工具箱內，佯裝工具，分成5件包裹，從美國佛州奧蘭多委由不知情的FedEx公司，寄送到邱男在基隆的車行。

這5件包裹運送到美國邁阿密國際郵件處理中心時，美國海關及邊境保衛局察覺異狀，去年5月23日查扣第一批4件包裹，並透過美國國土安全部國土安全調查署通知我國執法人員。我方在5月30日攔截這批包裹後，用五金工具替代槍械再送到邱男的車行。

邱男同日收到包裹後，通知葉男、謝男到車行確認包裹狀態，並觀察有無檢警埋伏，隨後離去。6月1日葉男和鄭男前往車行，但仍未運走包裹。謝男另指示邱男在車行門口加裝監視器，監看是否有檢警出現。

第5件包裹6月5日運抵台灣，除謝男外，4人在車行會合拆開包裹，並傳送影像給謝男觀看。彭、葉拆封後看到是真的工具，懷疑案情曝光，由鄭男開車載2人驚慌離去。

警方逮捕5人，並將包裹內各物件送內政部警政署刑事警察局鑑驗，確認可組成制式手槍16支，其中1支欠缺槍管固定卡榫，不具殺傷力，其餘均具殺傷力，另有復進簧桿2個、彈匣37個、彈匣殼身7個。

法官審理時，謝、彭認罪，鄭辯稱不知是載運槍枝，葉和邱都辯稱，只知道是槍枝零件，但不知道是制式手槍。

法官指出，鄭、葉和邱男都知道參與運輸槍枝零件，自然可以想見需要組成完整槍枝才會有使用價值。3人未採取任何舉措，自始至終均與謝男有非法運輸制式手槍不確定犯意聯絡，認定為違反槍砲彈藥刀械管制條例非法運輸制式手槍罪共同正犯。

法官判決謝男7年8月徒刑，併科罰金30萬元。檢方起訴謝男另犯非法持有手槍主要組成零件罪，判刑1年，併科罰金10萬元，應執行8年6月徒刑，併科罰金35萬元。