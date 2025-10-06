快訊

珍古德臨終語出驚人！想送川普、習近平到太空原因曝 這些人也被點名

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

曾遭不當管教！桃園8歲男童「浴室昏倒」送醫亡 家屬遭列被告

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名8歲男童上月13日在家中浴室昏倒，經送醫急救時，院方發現男童背部及腿部有不明傷勢，依程序通報相關單位，男童經搶救4天後身亡，解剖鑑定尚未出爐。今有爆料指出，男童的生母及繼父皆有不當管教紀錄，檢方已將家屬列為被告，全案偵辦中。

桃園地檢署表示，男童於上月16日死亡後，警方隨即通知家屬到案說明，並完成筆錄，經檢察官初步相驗後，因無明顯外傷判定死因，因此進一步解剖，初步判斷男童外觀健康狀況沒太大異狀，解剖鑑定尚未出爐；目前男童家屬已列被告，檢方已諭知調閱相關證據，因尚未確定男童是否為家暴致死或疾病身亡，全案偵辦中。

據了解，男童上月13日上午在家浴室昏倒送醫，經送醫後住進加護病房，然而病況急轉直下，醫師診斷出有腦部腫脹、肝腎衰竭等症狀，身上有不明瘀青腫塊等新舊傷痕，疑似受虐，旋即依程序通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心介入。

男童經救治仍於上月16日宣告不治，檢方相驗前往進行初步相驗，發現男童眉心有約2公分傷痕，右眼瘀青紅腫，背部、大腿內側及腹部均有瘀痕，為更確認傷痕與死亡有無關聯，檢察官隨即安排解剖採檢，以釐清死因。

然而桃園市議員黃瓊慧在社群發文表示，經向社會局了解，該家庭曾有母親「管教不當」的通報紀錄；據鏡周刊報導，男童也曾遭繼父家暴，夥同親友聯手「教訓」，其中令人匪夷所思的是，男童昏倒時家屬向警衛表示孩子是癲癇發作，男童過世後又說是「食物中毒」所致，前後說法矛盾，引發外界議論。

桃園市大園區一名8歲男童上月13日在家中浴室昏倒，經送醫急救時，院方發現男童背部及腿部有不明傷勢，依程序通報相關單位，然而男童經搶救4天後身亡，解剖鑑定尚未出爐，桃園地檢署已將家屬列為被告。記者周嘉茹／攝影
桃園市大園區一名8歲男童上月13日在家中浴室昏倒，經送醫急救時，院方發現男童背部及腿部有不明傷勢，依程序通報相關單位，然而男童經搶救4天後身亡，解剖鑑定尚未出爐，桃園地檢署已將家屬列為被告。記者周嘉茹／攝影

桃園地檢署 家暴

延伸閱讀

桃園市8歲男童送醫不治 高大成：有「五彩繽紛血」就有長期虐待可能

桃園經發局長張誠向輝達招手 曝青埔A19有三大優勢

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

相關新聞

桃園市8歲男童送醫不治 高大成：有「五彩繽紛血」就有長期虐待可能

桃園市大園區一名8歲男童，9月中疑似在家中浴室休克昏倒，送醫搶救4天後不治，醫院發現他身上有多處新舊傷痕，加上曾有家暴通...

曾遭不當管教！桃園8歲男童「浴室昏倒」送醫亡 家屬遭列被告

桃園市大園區一名8歲男童上月13日在家中浴室昏倒，經送醫急救時，院方發現男童背部及腿部有不明傷勢，依程序通報相關單位，男...

桃園8歲童昏倒不治…社工遭質疑「僅陪玩」 社會局反駁：非事實

桃園市1名國小三年級男童日前在家中浴室昏倒，4天後身亡。院方檢傷時，發現男童背部及腿部有不明傷勢，通報桃園市家庭暴力暨性...

助殺前電視製作人...槍手從澎湖偷渡菲律賓 4共犯遭判刑酬勞曝光

王姓前電視節目製作人2023年4月間在北市內湖遭人連開15槍，槍手黃聖展計畫性殺人後逃亡，5共犯協助下從澎湖搭船潛逃菲律...

影／圓山花博公廁外徘徊遭勸離 男持刀砍安管被壓制送辦

陳姓男子凌晨酒後在台北市圓山花博園區公廁外徘徊，經園區安管人員勸導，心生不滿，持美工刀攻擊林姓安管，羅姓安管也因制止陳男...

越南來台大學生持BB槍搶超商、持刀傷警 校方回應了

來台讀大學的越南籍黎姓男子，穿著生存遊戲裝備，進入苗栗縣 1家超商內，持BB槍射擊後搶走2瓶飲料，昨晚落網。這名男子就讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。