曾遭不當管教！桃園8歲男童「浴室昏倒」送醫亡 家屬遭列被告

桃園市大園區一名8歲男童上月13日在家中浴室昏倒，經送醫急救時，院方發現男童背部及腿部有不明傷勢，依程序通報相關單位，男童經搶救4天後身亡，解剖鑑定尚未出爐。今有爆料指出，男童的生母及繼父皆有不當管教紀錄，檢方已將家屬列為被告，全案偵辦中。

桃園地檢署表示，男童於上月16日死亡後，警方隨即通知家屬到案說明，並完成筆錄，經檢察官初步相驗後，因無明顯外傷判定死因，因此進一步解剖，初步判斷男童外觀健康狀況沒太大異狀，解剖鑑定尚未出爐；目前男童家屬已列被告，檢方已諭知調閱相關證據，因尚未確定男童是否為家暴致死或疾病身亡，全案偵辦中。

據了解，男童上月13日上午在家浴室昏倒送醫，經送醫後住進加護病房，然而病況急轉直下，醫師診斷出有腦部腫脹、肝腎衰竭等症狀，身上有不明瘀青腫塊等新舊傷痕，疑似受虐，旋即依程序通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心介入。

男童經救治仍於上月16日宣告不治，檢方相驗前往進行初步相驗，發現男童眉心有約2公分傷痕，右眼瘀青紅腫，背部、大腿內側及腹部均有瘀痕，為更確認傷痕與死亡有無關聯，檢察官隨即安排解剖採檢，以釐清死因。