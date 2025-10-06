桃園8歲童昏倒不治…社工遭質疑「僅陪玩」 社會局反駁：非事實

桃園市1名國小三年級男童日前在家中浴室昏倒，4天後身亡。院方檢傷時，發現男童背部及腿部有不明傷勢，通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心介入。今有媒體報導質疑，社工先前訪視未落實，桃園市社會局澄清，並非事實。

社會局表示，9月11日社工訪視時，指導男童做家務，當時未發現異狀，男童身上露出部分未有傷口；9月中旬接獲男童因不明原因於浴室跌倒送醫，即與警政、地檢署啟動司法早期介入，目前本案已由檢察官偵辦中，由檢方介入調查釐清案情。

據了解，該案男童的父母離婚後，母親改嫁，與現任丈夫生下2弟妹，男童因活潑好動，去年4月和6月遭母親和繼父2度不當管教，當時社會局接獲通報，並介入處理。

鏡週刊今報導，有鄰居爆料，社工家訪都只做表面功夫，未落實調查工作，才錯失阻止憾事發生。

社會局今表示，去年4月接獲通報後，社工即校訪與家訪瞭解案情，並就男童因不乖遭照顧者管教不當一事，告誡照顧者，並提供其他替代管教方式。