快訊

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市8歲男童送醫不治 高大成：有「五彩繽紛血」就有長期虐待可能

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

桃園市大園區一名8歲男童，9月中疑似在家中浴室休克昏倒，送醫搶救4天後不治，醫院發現他身上有多處新舊傷痕，加上曾有家暴通報紀錄，檢警介入調查。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天說，若身上有「五彩繽紛血」瘀血，就有長期受虐可能，社會局接到通知，應該要嚴格管控，不是去隨便看看。

高大成說，男童家長雖然第一時間向警衛表示孩子是癲癇發作，但應該查先前有無就醫記錄，且若是因為被毆打致顱內出血，導致有血塊壓迫到神經，亦可能造成抽搐現象，不能盡信癲癇說詞。

另若是身上有「五彩繽紛血」，因為皮膚上的瘀血會因時間不同而呈現不同的顏色，像一周前的可能已經轉成黃色，最近打的才是黑或紅色的，若身上的瘀青什麼顏色都有，那就表示是天天在打，馬上看就能懂，社會局訪視時有沒有發現，還是隨便看一看，絕對應該負最大責任。

他憤怒地說，只要小孩子有哭聲，隔壁的鄰居都有責任和義務去報警，因為，整天或經常都在哭就是有問題。再者，社會局接到通知，應該要嚴格管控，不是去隨便看看，只要看到小孩有骨折跟燙傷，就表示已經是非常嚴重的了。

尤其是看到小孩走路有一拐一拐的，就應該要帶離父母身邊，不然繼續下去就有虐兒致死的可能。另外，如果眼眶都已經有瘀青，那就可能是被打成顱內出血，因為眼眶附近沒有什麼皮膚，血液流到這個地方來就有可能瘀青，這就是「熊貓眼」。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天說，如果眼眶都已經有瘀青，那就可能是被打成顱內出血。記者黃寅／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天說，如果眼眶都已經有瘀青，那就可能是被打成顱內出血。記者黃寅／攝影

小孩 社會局 癲癇

延伸閱讀

高雄建商父女血案...高大成：父殺女兒少見 跡證和遺書可以查出端倪

台中21歲女疑遭虎媽關到枯瘦發黑脫皮亡 高大成指若有1情況就嚴重了

影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團

成功嶺新兵打靶左臉重創眼球粉碎引熱議 高大成說話了

相關新聞

桃園男童突暴斃！疑遭不當管教「社工被爆訪視僅陪玩」 社會局澄清了

桃園市大園區一名8歲男童上(9)月13日在家中休克昏倒，送醫三天仍宣告不治。由於男童身上有多處新舊傷痕及肝腎臟衰竭情形，更曾有家暴通報紀錄，案情恐怕不單純，社會局及檢警單位已介入調查。

桃園市8歲男童送醫不治 高大成：有「五彩繽紛血」就有長期虐待可能

桃園市大園區一名8歲男童，9月中疑似在家中浴室休克昏倒，送醫搶救4天後不治，醫院發現他身上有多處新舊傷痕，加上曾有家暴通...

助殺前電視製作人...槍手從澎湖偷渡菲律賓 4共犯遭判刑酬勞曝光

王姓前電視節目製作人2023年4月間在北市內湖遭人連開15槍，槍手黃聖展計畫性殺人後逃亡，5共犯協助下從澎湖搭船潛逃菲律...

影／圓山花博公廁外徘徊遭勸離 男持刀砍安管被壓制送辦

陳姓男子凌晨酒後在台北市圓山花博園區公廁外徘徊，經園區安管人員勸導，心生不滿，持美工刀攻擊林姓安管，羅姓安管也因制止陳男...

越南來台大學生持BB槍搶超商、持刀傷警 校方回應了

來台讀大學的越南籍黎姓男子，穿著生存遊戲裝備，進入苗栗縣 1家超商內，持BB槍射擊後搶走2瓶飲料，昨晚落網。這名男子就讀...

涉強盜、殺警未遂！越南籍大學生逃亡細節曝光 苗檢聲押

22歲越南籍黎姓男大學生因沒錢，想幹一票大的，10月2日凌晨持BB彈手槍在苗栗縣竹南鎮便利商店開2槍，涉嫌搶走2罐飲料逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。