桃園市8歲男童送醫不治 高大成：有「五彩繽紛血」就有長期虐待可能
桃園市大園區一名8歲男童，9月中疑似在家中浴室休克昏倒，送醫搶救4天後不治，醫院發現他身上有多處新舊傷痕，加上曾有家暴通報紀錄，檢警介入調查。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天說，若身上有「五彩繽紛血」瘀血，就有長期受虐可能，社會局接到通知，應該要嚴格管控，不是去隨便看看。
高大成說，男童家長雖然第一時間向警衛表示孩子是癲癇發作，但應該查先前有無就醫記錄，且若是因為被毆打致顱內出血，導致有血塊壓迫到神經，亦可能造成抽搐現象，不能盡信癲癇說詞。
另若是身上有「五彩繽紛血」，因為皮膚上的瘀血會因時間不同而呈現不同的顏色，像一周前的可能已經轉成黃色，最近打的才是黑或紅色的，若身上的瘀青什麼顏色都有，那就表示是天天在打，馬上看就能懂，社會局訪視時有沒有發現，還是隨便看一看，絕對應該負最大責任。
他憤怒地說，只要小孩子有哭聲，隔壁的鄰居都有責任和義務去報警，因為，整天或經常都在哭就是有問題。再者，社會局接到通知，應該要嚴格管控，不是去隨便看看，只要看到小孩有骨折跟燙傷，就表示已經是非常嚴重的了。
尤其是看到小孩走路有一拐一拐的，就應該要帶離父母身邊，不然繼續下去就有虐兒致死的可能。另外，如果眼眶都已經有瘀青，那就可能是被打成顱內出血，因為眼眶附近沒有什麼皮膚，血液流到這個地方來就有可能瘀青，這就是「熊貓眼」。
