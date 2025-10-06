虐童示意圖。圖／聯合報系資料照

桃園市大園區一名8歲男童上(9)月13日在家中休克昏倒，送醫三天仍宣告不治。由於男童身上有多處新舊傷痕及肝腎臟衰竭情形，更曾有家暴通報紀錄，案情恐怕不單純，社會局及檢警單位已介入調查。如今卻爆出男童的鄰居指控社工多次來訪，但很少進到家裡，還對外聲稱是來陪玩，令人質疑社會安全網破洞了。對此，社會局澄清，社工每月定期到學校及家中訪視，引導家長教養孩童，志工也每周到家裡關懷，並非只有陪玩。

社會局說明，去年4月接獲通報後，社工即校訪與家訪瞭解案情，並就對男童因不乖遭照顧著管教不當一事進行告誡，並提供其他替代管教方式，期間家處社工每月定期到學校及案家訪視，並連結育兒指導與經濟扶助資源予案家，引導家長採取合適的教養技巧，及協助男童安排就醫回診、心理輔導，另愛心志工亦每周到案家關懷男童，非如周刊報導社工訪視僅陪玩帶過。

社會局進一步提到，上月該局接獲男童因不明原因於浴室跌倒送醫不治，即與警政、地檢署合作啟動司法早期介入，目前該案已由檢察官偵辦中，由檢方介入調查釐清案情。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男童突暴斃！疑遭不當管教「社工被爆訪視僅陪玩」 社會局澄清了