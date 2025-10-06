聽新聞
好友搶女友 他暴怒逼情敵簽本票再揍一頓
余姓男子向好友鍾男介紹新交的郭姓女友，鍾男事後卻和郭女交往，余男認為鍾橫刀奪愛、沒道義，揪五人約鍾男談判，要求付一萬五千元「分手費」逼簽本票，隔天再將鍾男帶至山區逼拍道歉影片，鍾男不從遭痛毆。六人到案後被依妨害自由、恐嚇取財、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。
據了解，廿歲余男與同齡鍾男原是好友，日前鍾男透過余男認識余的廿一歲郭姓女友，鍾、郭二人事後竟交往。余男得知後暴怒，認為鍾男搶他女友，本月一日晚間找五名友人助陣，約鍾男外出談判。余男痛罵鍾男「郭是我女友」，恐嚇鍾男支付一萬五千元分手費才不追究。鍾男因沒錢，當場被迫簽下一萬五千元本票才脫身。
但余男越想越氣，仍不罷休，二日凌晨再約鍾男至永和區住處外談判，鍾男當時騎車載郭女赴約，到場時見余男及呂姓、徐姓、吳姓、黃姓、莊姓等五名助陣等男子都在場，余男隨即逼鍾男及郭女一同前往新店山區耕讀亭談判。
雙方談判過程，余男要求鍾男拍道歉影片，鍾男自覺受辱不願拍攝，並動手勒住余男脖子徒手攻擊，余男五名友人見狀上前將鍾拉開，再持球棒圍毆鍾男，導致鍾男全身多處擦挫傷。過程全都被余男友人拍下ＰＯ網。
轄區永和警分局在網路發現影片，主動調查，前晚循線通知余男等六人到案。余男供稱大家都是熟識朋友，平常出遊吃喝時鍾男都不付錢，鍾男還搶他女友，才會以分手費為由要他拿出一萬五千元；五名友人則說是感情糾紛導致，警詢後六人均被依妨害自由、恐嚇取財、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。
