通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

助殺前電視製作人...槍手從澎湖偷渡菲律賓 4共犯遭判刑酬勞曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓前電視節目製作人2023年4月間在北市內湖遭人連開15槍，槍手黃聖展計畫性殺人後逃亡，5共犯協助下從澎湖搭船潛逃菲律賓後遭通緝；澎湖地院一審依入出國及移民法將協助黃偷渡的許姓男子等4人判6月至1年不等徒刑，助黃偷渡酬勞也曝光，共計120萬元。

2023年4月10日，前電視節目製作人王姓男子回家途中，於台北市內湖區康寧路，遇冒充外送員的黃聖展（34歲）問路，遭黃男開15槍，其中2槍貫穿左小腿，黃男隨即騎機車逃離現場。

檢方事後查出黃計畫性殺人，事發1個月前即透過管道聯繫陳姓、張姓男子等人協助安排偷渡事宜；黃當天行凶後，輾轉搭車至高雄，再搭船到澎湖。

另名陳姓男子負責安排船隻，再由許男和張姓男子在澎湖接應、協助藏匿，同年4月12日下午在澎湖縣西嶼鄉赤馬漁港，由顏男駕船載黃男及陳男到公海，轉搭不明船隻讓黃、陳2人偷渡到菲律賓；後黃男被士林地檢署發布通緝。

案經澎湖地檢署於6月10日審結，認許、顏、張和2名陳姓男子涉違反入出國及移民法、刑法藏匿人犯，另交付他人身分證以供冒名使用，違反戶籍法等罪嫌，提起公訴，並沒收顏、張載送槍手的轎車和漁船，另扣押許姓等5名男子的部分財產，聲請法院宣告沒收並追徵價額。

全案澎湖地院上月底宣判，判決書記載共犯助槍手黃男偷渡酬勞，指遭槍殺案的幕後指使者唆使綽號「財哥」的男子提供120萬現金酬勞給陳姓男子，其中和黃男一起偷渡出境的陳男分得70萬元，許男獲得3.5萬，船長顏男獲得30萬元，餘款由張男取得。

澎湖地院上月底依違反入出國及移民法將4名被告判刑，許男、陳男及顏男分別被處以6月徒刑，得易科罰金，張男則被處以1年徒刑；全案可上訴。

槍手黃姓男子2023年4月10日晚間開槍打傷前王姓電視節目製作人後，騎機車逃逸畫面。圖／讀者提供
槍手黃姓男子2023年4月10日晚間開槍打傷前王姓電視節目製作人後，騎機車逃逸畫面。圖／讀者提供
顏姓船長等4人助槍殺前王姓電視節目製作人的黃姓槍手從澎湖偷渡逃往菲律賓，遭澎湖地院判處6月至1年不等徒刑。本報資料照。
顏姓船長等4人助槍殺前王姓電視節目製作人的黃姓槍手從澎湖偷渡逃往菲律賓，遭澎湖地院判處6月至1年不等徒刑。本報資料照。

澎湖縣 偷渡 移民

助殺前電視製作人...槍手從澎湖偷渡菲律賓 4共犯遭判刑酬勞曝光

王姓前電視節目製作人2023年4月間在北市內湖遭人連開15槍，槍手黃聖展計畫性殺人後逃亡，5共犯協助下從澎湖搭船潛逃菲律...

