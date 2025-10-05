影／圓山花博公廁外徘徊遭勸離 男持刀砍安管被壓制送辦
陳姓男子凌晨酒後在台北市圓山花博園區公廁外徘徊，經園區安管人員勸導，心生不滿，持美工刀攻擊林姓安管，羅姓安管也因制止陳男而手部扭傷，所幸順利壓制陳男；員警獲報到場將陳男帶回，詢後依殺人未遂、傷害罪嫌送辦。
據悉，45歲陳男凌晨1時許在圓山花博園區公廁外徘徊，安管23歲林男、28歲羅男勸導陳男離開，陳心生不滿、持美工刀攻擊，林男手臂遭劃傷，羅男也在制伏陳男過程中手部扭傷。
轄區圓山派出所員警獲報到場，陳男已遭安管壓制在地，警方將陳男帶返偵辦，2名安管皆對陳男提告傷害罪，警詢後依殺人未遂、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件，絕對嚴辦到底，絕不寬貸。
