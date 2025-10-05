快訊

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

iPhone不見了別慌！達人揭2招設定 電源關機也能找回

影／圓山花博公廁外徘徊遭勸離 男持刀砍安管被壓制送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子凌晨酒後在台北市圓山花博園區公廁外徘徊，經園區安管人員勸導，心生不滿，持美工刀攻擊林姓安管，羅姓安管也因制止陳男而手部扭傷，所幸順利壓制陳男；員警獲報到場將陳男帶回，詢後依殺人未遂傷害罪嫌送辦。

據悉，45歲陳男凌晨1時許在圓山花博園區公廁外徘徊，安管23歲林男、28歲羅男勸導陳男離開，陳心生不滿、持美工刀攻擊，林男手臂遭劃傷，羅男也在制伏陳男過程中手部扭傷。

轄區圓山派出所員警獲報到場，陳男已遭安管壓制在地，警方將陳男帶返偵辦，2名安管皆對陳男提告傷害罪，警詢後依殺人未遂、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件，絕對嚴辦到底，絕不寬貸。

轄區圓山派出所員警獲報到場，陳男已遭安管壓制在地，警方將陳男帶返偵辦。記者李隆揆／攝影
轄區圓山派出所員警獲報到場，陳男已遭安管壓制在地，警方將陳男帶返偵辦。記者李隆揆／攝影

殺人未遂 傷害罪 花博

延伸閱讀

夜雨夾寒風…泰山遊客困山頂公廁過夜 景區飯店推99元人民幣「坐席」避寒

獨／竹縣公廁抽獎爆幸運「余家軍」？1人多帳號抽中8個獎 環保局急撤

詐團「收水」公廁收300萬辯頻尿 法官打臉：筆錄作2時40分為何沒尿

男躲球場公廁用iPhone偷拍 女上廁所驚覺上方有手機

相關新聞

涉強盜、殺警未遂！越南籍大學生逃亡細節曝光 苗檢聲押

22歲越南籍黎姓男大學生因沒錢，想幹一票大的，10月2日凌晨持BB彈手槍在苗栗縣竹南鎮便利商店開2槍，涉嫌搶走2罐飲料逃...

越南來台大學生持BB槍搶超商、持刀傷警 校方回應了

來台讀大學的越南籍黎姓男子，穿著生存遊戲裝備，進入苗栗縣 1家超商內，持BB槍射擊後搶走2瓶飲料，昨晚落網。這名男子就讀...

影／圓山花博公廁外徘徊遭勸離 男持刀砍安管被壓制送辦

陳姓男子凌晨酒後在台北市圓山花博園區公廁外徘徊，經園區安管人員勸導，心生不滿，持美工刀攻擊林姓安管，羅姓安管也因制止陳男...

酒駕疑又毒駕…車停路中昏睡衝撞警車 警破窗搜喪屍煙彈逮人

台北市陳姓男子今凌晨酒後開車停在路中昏睡，被警方盤查時衝撞警車，員警破窗控制他，測出酒測值0.36毫克，從車上搜出「喪屍...

男子棄車和現金再隨機偷車載走孕婦 被捕後說詞疑點重重

雲林縣虎尾鎮前天凌晨發生離奇搶車事件，賴姓男子與友人到按摩店按摩，友人妻子因懷孕不便進入，在車上休息等候，車子未熄火，卻...

大學生涉嫌行搶超商2瓶飲料 街頭亂晃36小時拒捕傷警被逮

一名22歲越南籍黎姓男大學生10月2日凌晨全身生存遊戲裝備，在苗栗縣竹南鎮一間超商涉嫌搶走2瓶飲料逃逸，在竹苗交界步行亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。