快訊

越南來台大學生持BB槍搶超商、持刀傷警 校方回應了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

來台讀大學的越南籍黎姓男子，穿著生存遊戲裝備，進入苗栗縣 1家超商內，持BB槍射擊後搶走2瓶飲料，昨晚落網。這名男子就讀的學校今天表示，黎姓學生今年升大四，因未辦妥註冊手續，涉案前已被退學。

苗栗警方調查，22歲黎姓男子曾在基隆就讀大學，10月1日晚間搭乘火車到竹南車站，身上沒有錢，一路走到距車站約6公里的超商後，持BB槍要求店員交出財物，見店員未照做，持BB槍射擊，並在店員逃離後，拿了2瓶飲料走出超商。

警方一路追查，昨晚得知他在風火輪公園一帶，員警查緝時，他持折疊刀拒捕，持刀朝1名警員的下顎劃了一刀。黎男行凶後逃勉，BB槍及折疊刀都遺留在現場。警方昨晚在新竹市香山區逮捕黎男，製作筆錄後送辦，檢察官複訊後聲請羈押。

黎男原本就讀的大學表示，黎男就讀食品保健系，今年升四年級，過去在校沒有缺曠課，但暑假結束，要開學時，他沒有依照規定時間完成註冊手續。學校將他退學後，他的姑姑還曾向教育部陳情，校方已回覆教育部退學原因及過程。

校方說，黎姓學生的導師在開學前就有跟他聯繫，提醒他要開學了，要來上課。開學後，見他遲遲沒有辦理註冊，9月中旬跟他說如果沒繳費，將會被退學。黎姓學生跟導師說會來學校辦註冊，但一直未繳費註冊，所以學校依相關規定將他退學。

越南籍黎姓男大學生，在苗栗縣竹南鎮一間超商涉嫌搶走2瓶飲料，昨晚被逮，警起出生存遊戲玩具手槍等證物。圖／竹南警察分局提供
相關新聞

涉強盜、殺警未遂！越南籍大學生逃亡細節曝光 苗檢聲押

22歲越南籍黎姓男大學生因沒錢，想幹一票大的，10月2日凌晨持BB彈手槍在苗栗縣竹南鎮便利商店開2槍，涉嫌搶走2罐飲料逃...

影／圓山花博公廁外徘徊遭勸離 男持刀砍安管被壓制送辦

陳姓男子凌晨酒後在台北市圓山花博園區公廁外徘徊，經園區安管人員勸導，心生不滿，持美工刀攻擊林姓安管，羅姓安管也因制止陳男...

酒駕疑又毒駕…車停路中昏睡衝撞警車 警破窗搜喪屍煙彈逮人

台北市陳姓男子今凌晨酒後開車停在路中昏睡，被警方盤查時衝撞警車，員警破窗控制他，測出酒測值0.36毫克，從車上搜出「喪屍...

男子棄車和現金再隨機偷車載走孕婦 被捕後說詞疑點重重

雲林縣虎尾鎮前天凌晨發生離奇搶車事件，賴姓男子與友人到按摩店按摩，友人妻子因懷孕不便進入，在車上休息等候，車子未熄火，卻...

大學生涉嫌行搶超商2瓶飲料 街頭亂晃36小時拒捕傷警被逮

一名22歲越南籍黎姓男大學生10月2日凌晨全身生存遊戲裝備，在苗栗縣竹南鎮一間超商涉嫌搶走2瓶飲料逃逸，在竹苗交界步行亂...

