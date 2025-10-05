聽新聞
越南來台大學生持BB槍搶超商、持刀傷警 校方回應了
來台讀大學的越南籍黎姓男子，穿著生存遊戲裝備，進入苗栗縣 1家超商內，持BB槍射擊後搶走2瓶飲料，昨晚落網。這名男子就讀的學校今天表示，黎姓學生今年升大四，因未辦妥註冊手續，涉案前已被退學。
苗栗警方調查，22歲黎姓男子曾在基隆就讀大學，10月1日晚間搭乘火車到竹南車站，身上沒有錢，一路走到距車站約6公里的超商後，持BB槍要求店員交出財物，見店員未照做，持BB槍射擊，並在店員逃離後，拿了2瓶飲料走出超商。
警方一路追查，昨晚得知他在風火輪公園一帶，員警查緝時，他持折疊刀拒捕，持刀朝1名警員的下顎劃了一刀。黎男行凶後逃勉，BB槍及折疊刀都遺留在現場。警方昨晚在新竹市香山區逮捕黎男，製作筆錄後送辦，檢察官複訊後聲請羈押。
黎男原本就讀的大學表示，黎男就讀食品保健系，今年升四年級，過去在校沒有缺曠課，但暑假結束，要開學時，他沒有依照規定時間完成註冊手續。學校將他退學後，他的姑姑還曾向教育部陳情，校方已回覆教育部退學原因及過程。
校方說，黎姓學生的導師在開學前就有跟他聯繫，提醒他要開學了，要來上課。開學後，見他遲遲沒有辦理註冊，9月中旬跟他說如果沒繳費，將會被退學。黎姓學生跟導師說會來學校辦註冊，但一直未繳費註冊，所以學校依相關規定將他退學。
