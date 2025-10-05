快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

聽新聞
0:00 / 0:00

涉強盜、殺警未遂！越南籍大學生逃亡細節曝光 苗檢聲押

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

22歲越南籍黎姓男大學生因沒錢，想幹一票大的，10月2日凌晨持BB彈手槍在苗栗縣竹南鎮便利商店開2槍，涉嫌搶走2罐飲料逃逸，當晚遇警還一度持折疊刀拒捕，造成一名員警頸部受傷，險些傷及頸動脈，警方昨晚逮捕，檢察官認定涉犯加重強盜、殺人未遂等重罪，且有逃亡之虞，今天聲請法院羈押。

黎姓大學生是生存遊戲迷，在基隆市就讀大四，這學期因未到校，他在台的阿姨10月3日報案協尋，檢警調查，黎男因缺錢，10月1日晚間搭乘火車到竹南車站下車步行，隔天凌晨3點多鎖定竹南鎮一間便利商店，持BB彈手槍，押店員威脅開保險箱，店員趁隙逃出店外，黎朝背後開BB彈2槍，擊中店員頭部輕微受傷。

檢警表示，黎沒辦法開保險箱，打不開收銀機，拿了冰箱內2罐奶茶飲料後逃逸，竹南警察分局接獲報案，報請檢察官蘇皜翔指揮，成立專案小組，調閱數百處監視器，查出黎犯案後，還走上國道3號香山交流道，再從維修道下到新竹市風火輪公園一帶，侵入空屋找吃喝並變裝，辦案人員2日晚上8點多鎖定行蹤圍捕。

黎在風火輪公園持折疊刀拒捕，一名黃姓員警因閃避不及，造成右頸部受傷，經送醫縫了11針，險些傷及頸動脈，送醫治療後沒有大礙，黎乘隙逃逸，專案小組持續追查，4日晚上6點多在新竹市香山區拘獲黎，據了解，黎因缺錢想幹一票大的，買機票回越南購房，拒捕拚命想要逃。

苗栗地檢署指出，檢察官訊問後，認黎姓男大生涉犯加重強盜罪、傷害罪、加重妨害公務罪、殺人未遂罪嫌，且有相當理由認有逃亡之虞，而有羈押之必要，向法官聲請羈押。

22歲越南籍黎姓男大學生在苗栗縣竹南鎮便利商店，涉嫌搶案又拒捕傷警，昨天查獲到案，檢察官今天訊問後，聲請法院羈押。圖／竹南警察分局提供
22歲越南籍黎姓男大學生在苗栗縣竹南鎮便利商店，涉嫌搶案又拒捕傷警，昨天查獲到案，檢察官今天訊問後，聲請法院羈押。圖／竹南警察分局提供

殺人未遂 店員 BB彈

延伸閱讀

違反保護令案4年增逾2倍 律師憂刑度過輕難嚇阻

大學生涉嫌行搶超商2瓶飲料 街頭亂晃36小時拒捕傷警被逮

心靈癒師遭凌虐致死 網紅牙醫、創辦人羈押牢中過秋節

凶嫌10年前也曾犯案！苗栗持刀隨機殺人案 檢方聲請羈押獲准

相關新聞

涉強盜、殺警未遂！越南籍大學生逃亡細節曝光 苗檢聲押

22歲越南籍黎姓男大學生因沒錢，想幹一票大的，10月2日凌晨持BB彈手槍在苗栗縣竹南鎮便利商店開2槍，涉嫌搶走2罐飲料逃...

酒駕疑又毒駕…車停路中昏睡衝撞警車 警破窗搜喪屍煙彈逮人

台北市陳姓男子今凌晨酒後開車停在路中昏睡，被警方盤查時衝撞警車，員警破窗控制他，測出酒測值0.36毫克，從車上搜出「喪屍...

男子棄車和現金再隨機偷車載走孕婦 被捕後說詞疑點重重

雲林縣虎尾鎮前天凌晨發生離奇搶車事件，賴姓男子與友人到按摩店按摩，友人妻子因懷孕不便進入，在車上休息等候，車子未熄火，卻...

大學生涉嫌行搶超商2瓶飲料 街頭亂晃36小時拒捕傷警被逮

一名22歲越南籍黎姓男大學生10月2日凌晨全身生存遊戲裝備，在苗栗縣竹南鎮一間超商涉嫌搶走2瓶飲料逃逸，在竹苗交界步行亂...

中秋烤肉晚會濺血！不滿鄰居唱歌太吵 新北男持開山刀砍人

新北市新莊區一處社區大樓昨晚舉行中秋晚會，19歲許男疑不滿48歲陳男唱歌太吵，雙方發生口角進而引發衝突，不料許男竟持開山...

人民保母獲肯定 額外工作卻倍增

民眾對自家社區、縣市治安和警察服務滿意度達八、九成，台北市陳姓派出所長為此感到驕傲，但他也說警察在整體社會氛圍要求下，必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。