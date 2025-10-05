涉強盜、殺警未遂！越南籍大學生逃亡細節曝光 苗檢聲押

22歲越南籍黎姓男大學生因沒錢，想幹一票大的，10月2日凌晨持BB彈手槍在苗栗縣竹南鎮便利商店開2槍，涉嫌搶走2罐飲料逃逸，當晚遇警還一度持折疊刀拒捕，造成一名員警頸部受傷，險些傷及頸動脈，警方昨晚逮捕，檢察官認定涉犯加重強盜、殺人未遂等重罪，且有逃亡之虞，今天聲請法院羈押。

黎姓大學生是生存遊戲迷，在基隆市就讀大四，這學期因未到校，他在台的阿姨10月3日報案協尋，檢警調查，黎男因缺錢，10月1日晚間搭乘火車到竹南車站下車步行，隔天凌晨3點多鎖定竹南鎮一間便利商店，持BB彈手槍，押店員威脅開保險箱，店員趁隙逃出店外，黎朝背後開BB彈2槍，擊中店員頭部輕微受傷。

檢警表示，黎沒辦法開保險箱，打不開收銀機，拿了冰箱內2罐奶茶飲料後逃逸，竹南警察分局接獲報案，報請檢察官蘇皜翔指揮，成立專案小組，調閱數百處監視器，查出黎犯案後，還走上國道3號香山交流道，再從維修道下到新竹市風火輪公園一帶，侵入空屋找吃喝並變裝，辦案人員2日晚上8點多鎖定行蹤圍捕。

黎在風火輪公園持折疊刀拒捕，一名黃姓員警因閃避不及，造成右頸部受傷，經送醫縫了11針，險些傷及頸動脈，送醫治療後沒有大礙，黎乘隙逃逸，專案小組持續追查，4日晚上6點多在新竹市香山區拘獲黎，據了解，黎因缺錢想幹一票大的，買機票回越南購房，拒捕拚命想要逃。