酒駕疑又毒駕…車停路中昏睡衝撞警車 警破窗搜喪屍煙彈逮人

台北市陳姓男子今凌晨酒後開車停在路中昏睡，被警方盤查時衝撞警車，員警破窗控制他，測出酒測值0.36毫克，從車上搜出「喪屍煙彈」依托咪酯類電子煙，逮捕採集尿液送驗，依毒品、公共危險、妨害公務罪移送。

警方調查，23歲陳姓男子今凌晨5時許開車沿北市內湖區瑞光路內線車道往南行駛，經民權東路6段路口停等紅燈時昏睡，員警接獲民眾報案到場，為避免陳忽然移動車輛造成危險，將警用巡邏車停在他車前防護，拍打駕駛座車窗呼喚。

陳突然往前行駛衝撞警車，員警破窗喝令下車，陳開門下車被控制行動，員警施以酒測查出酒測值0.36，在車內查獲電子煙1支，初步檢驗呈依托咪酯類陽性反應，逮捕陳並依規定告知權利，帶回內湖警分局文德派出所。

陳稱，凌晨獨自在北市中山區某超商喝3、4罐啤酒，電子煙是上網購買，不知含毒品，開車前未使用。警方調閱監視器，發現陳停在路中約20分鐘，不排除毒駕，採尿送驗查明，詢後移送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885