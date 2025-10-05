男子棄車和現金再隨機偷車載走孕婦 被捕後說詞疑點重重

雲林縣虎尾鎮前天凌晨發生離奇搶車事件，賴姓男子與友人到按摩店按摩，友人妻子因懷孕不便進入，在車上休息等候，車子未熄火，卻遭陌生男子連人帶車開走，人在車內的孕婦也被強行載離，警方漏夜追緝在嘉義逮捕46歲周男，並找回失車，今天依竊盜及強制罪移送法辦。

警方調查，賴姓車主前天凌晨開黑色BMW轎車載友人及友人之妻，至虎尾鎮某按摩店消費，友人妻子身懷六甲則留在停車場內等候。沒多久，賴的友人接到孕妻驚恐電話，說「有人把車開走了！我在車內也被載走了！」友人急忙光著上身衝出店外時，車輛與孕妻已不見蹤影。

警方從監視器畫面顯示，一名身穿黑衣男子駕駛Toyota Wish停在按摩店門口停車場，下車後，二話不說直接走向BMW轎車，迅速將該車開走，警方獲報後展開追查，孕婦稍後被發現棄置在高鐵雲林站，幸只受到驚嚇就醫後無大礙。賴姓車主說，昨天曾一度在雲林土庫發現車子的行蹤，但很快消失街頭不知去向。

警方從搶車男子留在現場的車子，發現車內留有20萬元現金，並從車上嫌犯所留的手機，找到嫌犯老婆，並查出嫌犯疑有患有精神疾病、吸食毒品。

虎尾警分局調閱沿線監視器，鎖定嫌犯行蹤。經追查，昨天下午5時許在嘉義縣六腳鄉發現46歲嫌犯周男蹤跡，立即逮捕到案，並在朴子溪堤防內尋獲失竊車輛，完成採證後已發還車主。

據了解，周嫌和被害車主並不認識，供稱是隨機偷車，當時並不知道車內有人，在離開現場後再讓車上女子下車。至於周嫌為何把自己現金和車子棄置現場，再偷走別人的車，他並未說明，只供稱因發現該車未熄火，他只是隨機偷車。訊後全案依涉嫌汽車竊盜及強制罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885