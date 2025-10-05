快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

北市男酒駕昏睡還衝撞警車 警破窗逮人查獲毒品

中央社／ 台北5日電

北市內湖區1名年約30歲陳男今晨駕車去超商喝酒，返家途中停等紅燈時竟昏睡車上，警方獲報到場處理，陳男竟衝撞警車，員警破窗控制酒測值超標，且查獲毒品電子煙送辦。

台北市警察局內湖分局今晨5時接獲通報，指稱轄內民權東路6段、瑞光路口有輛汽車停放近20分，且駕駛疑似昏睡車內。

轄下文德派出所員警立即趕抵現場處理，發現駕駛陳男竟將車輛停放在瑞光路一帶的內線車道，陳男則在車內昏睡不醒，為免盤查過程中陳男突然移動車輛造成交通危險，員警先以巡邏車於其車前進行防護，並在車旁呼喚陳男。

不料，陳男於過程中突然發動車輛並衝撞前方警車，員警立即破窗並控制陳男下車，經現場酒測發現，其酒測值達0.36毫克，涉嫌違反刑法公共危險罪，隨即逮捕並依規定告知權利。

初步瞭解，陳男於半夜駕車去超商喝酒，隨後駕車返家途中，竟昏睡於車上。

警方隨後另於車內查獲可疑電子煙1支，初步檢驗呈毒品依托咪酯陽性反應。

全案詢後依公共危險罪、妨害公務罪及毒品危害防制條例將陳男移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

毒品 酒測 內湖

延伸閱讀

回響／不怕曬了！北市打造「街頭家具」 要做得比韓國遮陽傘更美

北市民生社區生態公園整建 地方提誘蝶減量設計亮點

北市副市長李四川：MOU失效並非壞事 本周與輝達協商北士科基地

惡劣男酒駕高速撞癱年輕女騎士 耍賴喊「就撞到了要怎辦」下場出爐

相關新聞

酒駕疑又毒駕…車停路中昏睡衝撞警車 警破窗搜喪屍煙彈逮人

台北市陳姓男子今凌晨酒後開車停在路中昏睡，被警方盤查時衝撞警車，員警破窗控制他，測出酒測值0.36毫克，從車上搜出「喪屍...

男子棄車和現金再隨機偷車載走孕婦 被捕後說詞疑點重重

雲林縣虎尾鎮前天凌晨發生離奇搶車事件，賴姓男子與友人到按摩店按摩，友人妻子因懷孕不便進入，在車上休息等候，車子未熄火，卻...

大學生涉嫌行搶超商2瓶飲料 街頭亂晃36小時拒捕傷警被逮

一名22歲越南籍黎姓男大學生10月2日凌晨全身生存遊戲裝備，在苗栗縣竹南鎮一間超商涉嫌搶走2瓶飲料逃逸，在竹苗交界步行亂...

中秋烤肉晚會濺血！不滿鄰居唱歌太吵 新北男持開山刀砍人

新北市新莊區一處社區大樓昨晚舉行中秋晚會，19歲許男疑不滿48歲陳男唱歌太吵，雙方發生口角進而引發衝突，不料許男竟持開山...

人民保母獲肯定 額外工作卻倍增

民眾對自家社區、縣市治安和警察服務滿意度達八、九成，台北市陳姓派出所長為此感到驕傲，但他也說警察在整體社會氛圍要求下，必...

蘆洲便當店氣爆 7人送醫

新北市蘆洲區長安街芳記便當店前天晚上發生瓦斯氣爆火警，五男、二女共七人受傷送醫，昨天現場仍然滿目瘡痍。爆炸不到二分鐘前店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。