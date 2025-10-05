北市男酒駕昏睡還衝撞警車 警破窗逮人查獲毒品

北市內湖區1名年約30歲陳男今晨駕車去超商喝酒，返家途中停等紅燈時竟昏睡車上，警方獲報到場處理，陳男竟衝撞警車，員警破窗控制酒測值超標，且查獲毒品電子煙送辦。

台北市警察局內湖分局今晨5時接獲通報，指稱轄內民權東路6段、瑞光路口有輛汽車停放近20分，且駕駛疑似昏睡車內。

轄下文德派出所員警立即趕抵現場處理，發現駕駛陳男竟將車輛停放在瑞光路一帶的內線車道，陳男則在車內昏睡不醒，為免盤查過程中陳男突然移動車輛造成交通危險，員警先以巡邏車於其車前進行防護，並在車旁呼喚陳男。

不料，陳男於過程中突然發動車輛並衝撞前方警車，員警立即破窗並控制陳男下車，經現場酒測發現，其酒測值達0.36毫克，涉嫌違反刑法公共危險罪，隨即逮捕並依規定告知權利。

初步瞭解，陳男於半夜駕車去超商喝酒，隨後駕車返家途中，竟昏睡於車上。

警方隨後另於車內查獲可疑電子煙1支，初步檢驗呈毒品依托咪酯陽性反應。

全案詢後依公共危險罪、妨害公務罪及毒品危害防制條例將陳男移送士林地檢署偵辦。

