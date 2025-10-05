聽新聞
大學生涉嫌行搶超商2瓶飲料 街頭亂晃36小時拒捕傷警被逮
一名22歲越南籍黎姓男大學生10月2日凌晨全身生存遊戲裝備，在苗栗縣竹南鎮一間超商涉嫌搶走2瓶飲料逃逸，在竹苗交界步行亂晃，當晚遇警還一度持折疊刀拒捕，造成一名員警受傷，送醫無大礙，警方循線昨晚逮捕他，全案依強盜罪嫌偵辦中。
警方調查，黎姓大學生是生存遊戲迷，他在基隆市就讀，10月1日晚間搭乘火車到竹南車站，身上沒有錢下車步行，後來走到距離車站約6公里的一家更利商店，持生存遊戲的BB槍要求店員交出財物，因店員不知保險箱號碼，他持BB槍射擊，店員趁隙離開，他隨後拿取2瓶飲料後，徒步離開。
竹南警察分局報請苗栗地檢署檢察官指揮，統合縣警局刑警大隊、竹南分局、鑑識科、外事科等單位組成專案小組，調閱數百處監視器，過濾歹徒逃逸路線，查出黎犯案後，還走上國道3號香山交流道，再從維修道下到風火輪公園一帶，辦案人員2日晚上趕往圍捕。
警方說，黎拒捕並以折疊刀攻擊，一名員警因閃避不及致下顎受傷，經送醫縫合後無大礙，黎乘隙逃逸，並將BB槍及折疊刀遺留現場，專案小組持續追查，昨天晚在新竹市香山區逮捕黎，經詢問後連夜解送苗栗地檢察署偵辦，並建請聲請羈押。
警方表示，黎的體力驚人，竹南火車站下車後，到犯案被捕，幾十公里全部都用走路，一路還涉及侵入空屋吃、喝及變裝，全案依強盜罪嫌擴大偵辦中。
