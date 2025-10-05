中壢分局攜手移民署 連假期間查獲15名違法移工

桃園市警局中壢分局今天表示，4日晚間會同移民署桃園專勤隊，執行「外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務」，查獲越籍失聯移工1名，統計教師節至中秋節期間共查獲15名違法移工。

中壢分局今天發布新聞稿表示，隨著教師節與中秋節連假接連到來，為強化轄區治安，中壢分局4日晚間會同移民署桃園專勤隊，針對中壢火車站周邊及中平商圈移工消費場所，執行「外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務」，勤務中更查獲越籍失聯移工1名。

中壢分局說，統計中壢警方於教師節至中秋節的2個連假期間，共查獲失聯移工10人、逾期停留4人、非法打工1人，15人都依法移請專勤隊辦理。除針對外籍人士出入複雜場所實施臨檢掃蕩外，警方也會持外文看板，同步向在場移工宣導「反詐騙、反毒、防制酒駕」，提醒勿輕信詐騙話術、遠離毒品危害且切勿酒後駕車，讓在台生活安穩又安全。

中壢分局長林鼎泰指出，警方將持續結合移民署及相關單位，透過強勢執法與多語宣導並行，積極維護治安，即使在連假期間，警方「治安不打烊、服務不間斷」，讓所有民眾都能安心生活，共度平安佳節。