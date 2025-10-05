中秋烤肉晚會濺血！不滿鄰居唱歌太吵 新北男持開山刀砍人

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區一處社區大樓昨晚舉行中秋晚會，19歲許男疑不滿48歲陳男唱歌太吵，雙方發生口角進而引發衝突，不料許男竟持開山刀刺傷陳男手臂及腹部，所幸陳男送醫後無生命危險。警方到場將許男逮捕依殺人未遂罪嫌送辦，並建請預防性羈押。

新莊警方昨晚9時許接獲報案，新北大道七段一處社區內有男子持刀鬧事。警方獲報趕赴現場，到場時現場民眾緊張的向警員表示砍人的嫌犯已被壓制。警員隨即上前與民眾合力將持刀的許男壓制逮捕，查扣行凶用的小型開山刀。

據了解，這處社區昨晚舉行中秋烤肉晚會，住戶們開心聚餐並歡唱，但許男因不滿同社區住戶48歲陳男唱歌太吵，與陳男在社區中庭發生口角進而引發衝突，過程中許男竟掏出預藏的小開山刀刺傷陳男手臂及腹部，導致許男右手臂3公分、左腹部6公分刀傷，經送往輔大醫院急救後已無生命危險。

警方隨即將行凶的許男帶回警局偵訊，詢後依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署，並建請檢察官預防性羈押，以防許男再度犯案。

