中壢警9天連假查獲15非法移工 與移民署聯手強力查緝
適逢教師節與中秋節連假接續到來，為強化轄區治安，桃園市中壢警分局近日會同移民署桃園專勤隊，執行「外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務」，期間共查獲失聯移工10人，皆移請專勤隊辦理，展現維護治安決心。
中壢警方昨晚會同移民署桃園專勤隊，針對中壢火車站周邊及中平商圈移工消費場所，執行外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務，查獲越籍失聯移工1名。經統計，中壢警分局於教師節至中秋節的2個連假期間，共查獲失聯移工10人、逾期停留4人、非法打工1人，均依法移請專勤隊辦理。
警方除針對外籍人士出入複雜場所實施臨檢掃蕩外，也持外文看板同步向在場移工進行「反詐騙、反毒、防制酒駕」宣導，提醒勿輕信詐騙話術、遠離毒品危害且切勿酒後駕車，才能讓在台生活安穩又安全。
中壢警分局長林鼎泰表示，警方將持續結合移民署及相關單位，透過強勢執法與多語宣導並行，積極維護治安。他強調，即使在連假期間，警方也「治安不打烊、服務不間斷」，讓每位民眾都能安心生活，共度平安佳節。
