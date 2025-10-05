中壢警9天連假查獲15非法移工 與移民署聯手強力查緝

適逢教師節與中秋節連假接續到來，為強化轄區治安，桃園市中壢警分局近日會同移民署桃園專勤隊，執行「外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務」，期間共查獲失聯移工10人，皆移請專勤隊辦理，展現維護治安決心。

中壢警方昨晚會同移民署桃園專勤隊，針對中壢火車站周邊及中平商圈移工消費場所，執行外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務，查獲越籍失聯移工1名。經統計，中壢警分局於教師節至中秋節的2個連假期間，共查獲失聯移工10人、逾期停留4人、非法打工1人，均依法移請專勤隊辦理。

警方除針對外籍人士出入複雜場所實施臨檢掃蕩外，也持外文看板同步向在場移工進行「反詐騙、反毒、防制酒駕」宣導，提醒勿輕信詐騙話術、遠離毒品危害且切勿酒後駕車，才能讓在台生活安穩又安全。