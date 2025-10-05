聽新聞
0:00 / 0:00

人民保母獲肯定 額外工作卻倍增

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

民眾對自家社區、縣市治安和警察服務滿意度達八、九成，台北市陳姓派出所長為此感到驕傲，但他也說警察在整體社會氛圍要求下，必須贏得民眾好感，換來的卻是工作負荷及壓力倍增。

陳姓所長的父親也是警察，他印象中小時候民眾對警察的印象多為畏懼、保持距離，當時部分警察對民眾的態度確實稱不上和善；但他當上警察後，警界相當要求基層的服務態度，希望拉近與民眾的距離，現在警察的執法態度標準，就是「理直氣和」四個字。

陳直言，治安觀感與警察的滿意度，不是光靠政策改變就能贏得，是無數警察「壓榨」自己的結果。例如警察的正業，是治安與交通，處理遺失物的工作，原本只是幫忙登記，讓民眾到拾得遺失物網站搜尋；但因現在強調「服務民眾」，因此屢有警察幫忙調閱監視器，尋找遺失物的案例。

陳姓所長舉例，曾有民眾忘記東西放在哪兒，到派出所求助時，一開始登記遺失物，回家後為想盡快找回，又到派出所直接要報竊盜或侵占，警察解釋可能不符構成要件，民眾就質疑警方吃案，並到其他派出所報案，還寫檢舉函指責，分局以「不受理報案」為由處分員警。事後證明只是遺失，物品被拾獲物歸原主。

王姓警員表示，警察作為廿四小時運作的政府機關，以「人民的保母」自居，服務民眾的同時，也做了許多不是警察本職的工作，當民眾抱怨警察時，警察只能壓下心中不快與無奈，盡量和善應對，心理壓力無處宣洩，只能和同事彼此吐苦水。

警察

延伸閱讀

影／蘆洲便當店氣爆更驚悚畫面曝光 同社區1個月2次火警

娃娃機店限量公仔接連遭竊 台南警追出他自備大袋囂張搜刮

六檔海外股票型 受益人倍增

GB300第四季放量！緯創大漲衝高

相關新聞

人民保母獲肯定 額外工作卻倍增

民眾對自家社區、縣市治安和警察服務滿意度達八、九成，台北市陳姓派出所長為此感到驕傲，但他也說警察在整體社會氛圍要求下，必...

全國整體治安滿意度 僅51%

警政署調查今年上半年治安狀況滿意度，民眾對於住家或附近社區、縣市治安滿意度，連續五年分別維持九成及八成以上的肯定，對警察...

蘆洲便當店氣爆 7人送醫

新北市蘆洲區長安街芳記便當店前天晚上發生瓦斯氣爆火警，五男、二女共七人受傷送醫，昨天現場仍然滿目瘡痍。爆炸不到二分鐘前店...

療癒師「皮包骨」疑遭虐死 4人收押

藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師疑因積欠團體巨額費用，又無力招募學員入會，遭要求做「靈性突破」修行，被迫禁食、互毆及長...

北市靈療命案死者疑遭受虐、限制飲食 高大成籲查臟器「有沒有萎縮」

台北市一名30歲林姓男子日前參加一家「身心靈療癒學院」的靈修課程時猝死，並疑有被限制飲食以及行動情形，警方偵辦後，以殺人...

通緝犯中秋節連假開心出遊 布袋港口安檢「自投羅網」當場被逮

中秋佳節將至，嘉義布袋港區旅運人潮增，海巡署中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所昨天和今天接連兩天各查獲1名通緝犯，分別涉犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。