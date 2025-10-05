人民保母獲肯定 額外工作卻倍增

民眾對自家社區、縣市治安和警察服務滿意度達八、九成，台北市陳姓派出所長為此感到驕傲，但他也說警察在整體社會氛圍要求下，必須贏得民眾好感，換來的卻是工作負荷及壓力倍增。

陳姓所長的父親也是警察，他印象中小時候民眾對警察的印象多為畏懼、保持距離，當時部分警察對民眾的態度確實稱不上和善；但他當上警察後，警界相當要求基層的服務態度，希望拉近與民眾的距離，現在警察的執法態度標準，就是「理直氣和」四個字。

陳直言，治安觀感與警察的滿意度，不是光靠政策改變就能贏得，是無數警察「壓榨」自己的結果。例如警察的正業，是治安與交通，處理遺失物的工作，原本只是幫忙登記，讓民眾到拾得遺失物網站搜尋；但因現在強調「服務民眾」，因此屢有警察幫忙調閱監視器，尋找遺失物的案例。

陳姓所長舉例，曾有民眾忘記東西放在哪兒，到派出所求助時，一開始登記遺失物，回家後為想盡快找回，又到派出所直接要報竊盜或侵占，警察解釋可能不符構成要件，民眾就質疑警方吃案，並到其他派出所報案，還寫檢舉函指責，分局以「不受理報案」為由處分員警。事後證明只是遺失，物品被拾獲物歸原主。

王姓警員表示，警察作為廿四小時運作的政府機關，以「人民的保母」自居，服務民眾的同時，也做了許多不是警察本職的工作，當民眾抱怨警察時，警察只能壓下心中不快與無奈，盡量和善應對，心理壓力無處宣洩，只能和同事彼此吐苦水。