聽新聞
0:00 / 0:00

全國整體治安滿意度 僅51%

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

警政署調查今年上半年治安狀況滿意度，民眾對於住家或附近社區、縣市治安滿意度，連續五年分別維持九成及八成以上的肯定，對警察整體服務滿意度也維持在九成；但同樣一批受訪民眾被問到對全國整體治安滿意度，儘管已較去年同期增加五個百分點，但滿意度仍僅有五成一，顯示民眾對「家門口」感到安全，但放大到「全國」卻信心不足。

一名高階警官直言，民眾對於全國治安滿意度不高，「打詐不力」是其一原因；不同於黑幫、槍械、毒品犯罪，詐騙直接威脅全體民眾，任何人都有被騙的風險，連知識份子、退休警官都有被騙的案例，政府雖然努力打詐，但目前成效的改善未讓民眾有感，更糟糕的是，大部分民眾被騙後，錢也拿不回來，當然不滿。

據調查統計，近五年的上半年，民眾對於住家附近治安、縣市治安滿意度，分別有九成及八成的肯定，但全國治安滿意度，從二○二一年的六成八，到二○二二年上半年迅速滑落至五成一，二○二三上半年落到最低點，僅四成五，去年持平約四成六，直到今年上半年回升至五成一，但也只稍稍過半。

民眾對於警察印象，不管是執勤表現或協助民眾解決問題，都有八成七的民意肯定，對警察整體服務的滿意度則高達九成。

高階警官分析，民眾對於居住社區及縣市治安的觀感相當直接，若地方治安惡化或警察服務態度惡劣，居民第一時間就能體驗，台灣治安其實在世界名列前茅，不少外籍人士對台灣印象的特點之一就是「安全」；民眾平常不會遇到治安案件，「沒事」就是最直接的觀感，因此社區、縣市的治安滿意度相當平穩，分別維持在九成及八成以上。

但民眾對全國治安的觀感是「間接印象」，媒體報導重大治安事件時，民眾除印象深刻，網路、輿論熱議發酵也會放大感受，可能半年後民眾都還記得新聞，對全國治安的觀感與想像自然有不利影響。

警官舉例，以全國滿意度最低的二○二三上半年來說，前一年下半年，陸續發生台版柬埔寨虐死三人棄屍案、銘傳馬國女大生遭工人勒斃、新竹孽子縱火燒死八名家人、南投生技公司遭人槍擊四死、台南雙警遭割喉奪槍，一連串重大刑案，導致隔年滿意度直落到只剩四成五。

警官指出，「全國治安」是一個籠統印象，只要對社會或政府不滿，就可能將情緒投射到治安民調；例如要解決詐騙犯罪是牽涉多部會、跨國際的大工程，並非警察機關可單獨解決，但民眾只要結果，若民眾感受到自己隨時都有可能遭遇詐騙，沒有「安全感」的不滿，自然會反應到治安滿意度。

警察 詐騙

延伸閱讀

療癒師「皮瘦成骨」疑遭虐死 心靈學院創辦人王禹婕4人全羈押禁見

「藝識流」療癒師瘦骨嶙峋疑遭虐死 學院創辦人王禹婕等3人羈押禁見

丹娜絲颱風重創七股頂山村 台江廟樂團中秋辦廟囗音樂會撫慰災民

高雄國家體育場跑道翻新亮相 5K RUN開箱體驗國際級跑感

相關新聞

人民保母獲肯定 額外工作卻倍增

民眾對自家社區、縣市治安和警察服務滿意度達八、九成，台北市陳姓派出所長為此感到驕傲，但他也說警察在整體社會氛圍要求下，必...

全國整體治安滿意度 僅51%

警政署調查今年上半年治安狀況滿意度，民眾對於住家或附近社區、縣市治安滿意度，連續五年分別維持九成及八成以上的肯定，對警察...

蘆洲便當店氣爆 7人送醫

新北市蘆洲區長安街芳記便當店前天晚上發生瓦斯氣爆火警，五男、二女共七人受傷送醫，昨天現場仍然滿目瘡痍。爆炸不到二分鐘前店...

療癒師「皮包骨」疑遭虐死 4人收押

藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師疑因積欠團體巨額費用，又無力招募學員入會，遭要求做「靈性突破」修行，被迫禁食、互毆及長...

北市靈療命案死者疑遭受虐、限制飲食 高大成籲查臟器「有沒有萎縮」

台北市一名30歲林姓男子日前參加一家「身心靈療癒學院」的靈修課程時猝死，並疑有被限制飲食以及行動情形，警方偵辦後，以殺人...

通緝犯中秋節連假開心出遊 布袋港口安檢「自投羅網」當場被逮

中秋佳節將至，嘉義布袋港區旅運人潮增，海巡署中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所昨天和今天接連兩天各查獲1名通緝犯，分別涉犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。