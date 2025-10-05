全國整體治安滿意度 僅51%

警政署調查今年上半年治安狀況滿意度，民眾對於住家或附近社區、縣市治安滿意度，連續五年分別維持九成及八成以上的肯定，對警察整體服務滿意度也維持在九成；但同樣一批受訪民眾被問到對全國整體治安滿意度，儘管已較去年同期增加五個百分點，但滿意度仍僅有五成一，顯示民眾對「家門口」感到安全，但放大到「全國」卻信心不足。

一名高階警官直言，民眾對於全國治安滿意度不高，「打詐不力」是其一原因；不同於黑幫、槍械、毒品犯罪，詐騙直接威脅全體民眾，任何人都有被騙的風險，連知識份子、退休警官都有被騙的案例，政府雖然努力打詐，但目前成效的改善未讓民眾有感，更糟糕的是，大部分民眾被騙後，錢也拿不回來，當然不滿。

據調查統計，近五年的上半年，民眾對於住家附近治安、縣市治安滿意度，分別有九成及八成的肯定，但全國治安滿意度，從二○二一年的六成八，到二○二二年上半年迅速滑落至五成一，二○二三上半年落到最低點，僅四成五，去年持平約四成六，直到今年上半年回升至五成一，但也只稍稍過半。

民眾對於警察印象，不管是執勤表現或協助民眾解決問題，都有八成七的民意肯定，對警察整體服務的滿意度則高達九成。

高階警官分析，民眾對於居住社區及縣市治安的觀感相當直接，若地方治安惡化或警察服務態度惡劣，居民第一時間就能體驗，台灣治安其實在世界名列前茅，不少外籍人士對台灣印象的特點之一就是「安全」；民眾平常不會遇到治安案件，「沒事」就是最直接的觀感，因此社區、縣市的治安滿意度相當平穩，分別維持在九成及八成以上。

但民眾對全國治安的觀感是「間接印象」，媒體報導重大治安事件時，民眾除印象深刻，網路、輿論熱議發酵也會放大感受，可能半年後民眾都還記得新聞，對全國治安的觀感與想像自然有不利影響。

警官舉例，以全國滿意度最低的二○二三上半年來說，前一年下半年，陸續發生台版柬埔寨虐死三人棄屍案、銘傳馬國女大生遭工人勒斃、新竹孽子縱火燒死八名家人、南投生技公司遭人槍擊四死、台南雙警遭割喉奪槍，一連串重大刑案，導致隔年滿意度直落到只剩四成五。

警官指出，「全國治安」是一個籠統印象，只要對社會或政府不滿，就可能將情緒投射到治安民調；例如要解決詐騙犯罪是牽涉多部會、跨國際的大工程，並非警察機關可單獨解決，但民眾只要結果，若民眾感受到自己隨時都有可能遭遇詐騙，沒有「安全感」的不滿，自然會反應到治安滿意度。