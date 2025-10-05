蘆洲便當店氣爆 7人送醫

新北市蘆洲區長安街芳記便當店前天晚上因瓦斯氣爆引起火警，五男、二女共七人受傷送醫，現場一片狼藉，滿地碎玻璃。記者林昭彰／攝影

新北市蘆洲區長安街芳記便當店前天晚上發生瓦斯氣爆火警，五男、二女共七人受傷送醫，昨天現場仍然滿目瘡痍。爆炸不到二分鐘前店裡才剛更換瓦斯，釀災原因尚無定論，但這已是該社區一個月內第二次發生火警，居民議論紛紛。

屋齡廿七年的八樓電梯華廈型社區共有九十一戶，九月九日晚間八點半左右，臨長安街某戶八樓冒出火煙，結果竟然是五十六歲男屋主在陽台燒金紙後即進屋洗澡，幸好及早被發現，沒擴大延燒。

燒金紙火警戶樓下的芳記便當大王，店面雖在長安街，廚房和後門則臨社區中庭，前天晚上七點半發生氣爆，從前側店面往外炸，後側廚房隨即起火燃燒，大火往後方中庭延燒到二樓陽台，濃煙則擴散瀰漫社區，新北市消防局動員卅五車、七十四人，十五分鐘內撲滅火勢，同時將傷患送醫、疏散住戶。

七名傷者中有三人是便當店員工，另三名為客人，另一名是送瓦斯的工人。社區管委會監視器清楚拍下事故過程，工人扛一桶瓦斯走進店門才二分鐘，即發生氣爆，原本橫跨整個店面的數片強化玻璃落地門完全炸爛，化成無數玻璃碎片伴隨碗盤、鐵架、門框等雜物朝店外轟向馬路。

氣爆前有一名男客人和二名女店員站在玻璃門外騎樓，另有二名機車騎士停靠路邊，全被強烈震波和碎玻璃轟倒，其中一名打菜婦人和路旁的中年男子被雜物壓住。

當時有二名警員在附近處理車禍，聽見爆炸迅速趕抵，因廚房火勢和濃煙越來越大，員警在千鈞一髮之際先救出血流滿面的婦人，將她扛到對街等候醫護，再救癱坐路旁的男子；其餘傷者還能自行逃生。

消防隊初步推測，引發氣爆與燃燒的位置在後側廚房，也有人質疑是在前側營業廳配菜的吧檯更換瓦斯桶時爆炸，事發原因仍待火場鑑識後判斷。