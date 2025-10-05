療癒師「皮包骨」疑遭虐死 4人收押

藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師疑因積欠團體巨額費用，又無力招募學員入會，遭要求做「靈性突破」修行，被迫禁食、互毆及長時間大禮拜，疑因營養不良與重度外傷暴斃。檢警循線拘提學院創辦人王禹婕、營運長王劭丞（王女胞弟）、執行長吳宗儒及顧問林承毅四人，台北地檢署訊後依傷害致死罪聲押禁見，台北地院裁准。

警方調查，卅歲林姓死者去年底加入「藝識流」，他雖經濟拮据，仍貸款購買高額課程，成為王禹婕身邊核心成員之一，還被封為「護法」，但王女疑巧立名目收費，一堂課動輒數十萬元，林的債務與日俱增。林因「療癒」需要，與王姓姊弟、吳宗儒、林承毅共居於學院，疑因團體不滿他無力還債，指責「靈性不足」須透過五體投地禮拜懺悔，甚至要求與同樣欠債的林承毅以互毆方式「淨化」。

林上月廿九日晚間被發現倒臥於學院二樓辦公室，骨瘦如柴、瘀傷遍布，送醫不治。法醫師發現林的眼窩、臉、四肢及腰部多處瘀青，胃中空無食物，研判長期飢餓加上外傷致死。

檢警除從死者手機日記中發現「我太苦了」、「不給我吃，我要向世界報仇」等字句，另有姜姓學員的證詞成為突破關鍵。

姜稱九月廿四日被以「慶生」名義邀入會，遭話術洗腦，刷卡繳交廿萬年費，事後覺金額過高，廿九日和母親一同到場要求退費，學院以「都是成年人、已簽合約」拒絕。姜說，母親離開後，他被強制留下並遭監控，當天目睹林在一樓進行五體投地大禮拜，臉色蒼白、體力不支倒地後，仍被拉起強迫「修行」，隨後又被帶往二樓接受「突破關卡」儀式，期間不時傳出喊叫聲。

姜證稱，林步履蹣跚、氣色極差，明顯多日未進食，他自己也被限制一天僅能以一小碗海鮮白麵湯充飢，多次試圖離開都遭阻攔，最後趁幹部都上樓對林「療癒」時才逃出。