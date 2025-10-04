聽新聞
北市靈療命案死者疑遭受虐、限制飲食 高大成籲查臟器「有沒有萎縮」
台北市一名30歲林姓男子日前參加一家「身心靈療癒學院」的靈修課程時猝死，並疑有被限制飲食以及行動情形，警方偵辦後，以殺人等罪嫌將學院創辦人在內的4人移送法辦。中山附醫法醫科主任高大成今提醒，檢警應仔細了解其內臟有沒有萎縮、變小，如果有就可能是受虐，不能輕縱。
高大成說，人的心臟有約320到350公克重，大小和一個拳頭大一般，如果體積明顯縮小，就至少有半年的營養不良，這是解剖中最重要的一件事。另外，肝臟重量在1200到1400公克間，如果降成800或900克，這就是長時間營養不良，因為裡面的脂肪都被吃完了，沒有重量了。再者，腎臟如果沒有喝水、沒有代謝，從100公克降到7、80公克，這就是顯示沒有喝水，腎臟都沒有在活動。
至於胃的部分，一般人如果經過8到12小時不吃東西，胃裡面就會沒有東西了，這還不能判斷是虐待，但如果空的又有縮小，而且胃壁又變薄，這就有可能受虐待，因為至少有10餐沒有吃了。因為10餐不吃，胃才會縮起來。
高大成說，所以有沒有虐待，要把身上的臟器都先看一遍。還有，如果死者最後查出是因為顱內出血死亡，不要以為這跟沒有進食沒有關係，因為他有可能就是因為營養不良、血小板不夠，免疫力不夠，才造成血管破裂，這也是施虐者造成的問題，中間在有因果關係，不能說他是因病死亡；這是因為虐待造成營養不良所造成的結果，結果就是腦血管破裂了，或者心臟停止了，引起了心臟衰竭。
他說，施虐者常會說是不小心造成，但如果是長時間就有蓄意的問題，死因則可能有錢的問題，是不是因為死者因為欠債而導致被施虐致死，有待檢警查明，因為因者這麼瘦就有嫌疑。
