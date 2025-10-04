快訊

通緝犯中秋節連假開心出遊 布袋港口安檢「自投羅網」當場被逮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

中秋佳節將至，嘉義布袋港區旅運人潮增，海巡署中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所昨天和今天接連兩天各查獲1名通緝犯，分別涉犯刑法詐欺案及違反毒品危害防制條例案，當場帶回偵訊室管制，通報警方偵辦，依法完成權利義務告知及相關程序，將兩人解送歸案。

據了解，這2名被查獲的通緝犯，疑因未領取相關司法信件，不清楚自己遭通緝，在連假期間與親友相約坐船出遊，使用自己的身分資料登記搭船，遭岸巡人員查核身分，發現被通緝在案，被抓到時相當錯愕，本來連假出遊直接被當場逮捕，移送法辦。

布袋商港安檢所指出，海巡人員在執行旅客名單查核作業時，發現兩名男子身分可疑，經司法組協助比對確認，分別為詐欺及毒品案件之通緝犯，旅客服務中心即時掌握動態，並在通關查驗時確認身分無誤後，帶往偵訊室進行管制，通知警方將人帶回詢問。

第四岸巡隊表示，隨著秋節連假將屆，港區旅客往來頻繁，海巡單位將持續強化港區安全檢查與人員查核作業，並與警方等相關單位密切協作，秉持「即時通報、合作無縫」原則，全力防堵不法人士藉由港口規避查緝，確保國境安全與社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義縣布袋港在中秋連假前夕查獲2名通緝犯，分別涉犯詐欺案及毒品危害防制條例，當場管制並通知警方移送法辦。記者黃于凡／翻攝
