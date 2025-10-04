1毒販駕車衝撞溜了...中壢連手通霄警追至山區 逮5人扣逾900克毒品

聽新聞
桃園市中壢警分局、苗栗縣通霄警分局日前在苗栗縣通霄鎮五南里山區聯手攻堅，查獲46歲王男、47歲張女等5人涉嫌持有海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930公克。
警方表示，中壢警分局龍興派出所及偵查隊掌握情資，發現王男涉及槍械及毒品交易，9月25日持搜索票前往新竹市查緝，現場查獲在場2人涉嫌持有改造手槍3把、子彈及毒品，不過目標王嫌駕車衝撞逃逸，隨後多次轉換車輛、住所，警方日前再次掌握他隱匿於苗栗通霄偏僻山區。
中壢警分局專案小組與通霄分局合作，由桃園地檢署檢察官全程指揮，布局好以後，2日下午檢警合力攻堅。由於現場在山區又面海背山地勢險要，檢警兵分四路繞道前進，檢方並調派保安大隊特殊任務警力正面攻堅，成功攻堅逮捕王嫌等人。
檢警查扣海洛因40公克、安非他命600公克、依托咪酯200公克、依托咪酯煙彈13顆及煙油2瓶等大量毒品。王嫌因案通緝須服刑3年，同伙張女因案通緝須執行17年，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；張嫌通緝部分移送桃園地檢署歸案，毒品部分及其他3嫌由通霄警分局移送苗栗地檢署依法偵辦。
