漁船走私毒品潛逃大陸通緝23年 男突搭機返台被逮法官裁定收押

七旬駱姓男子涉嫌多年前一宗漁船走私毒品案，2日晚間從大陸搭機返台在台北松山機場通關時，航警查出他23年前遭基隆地檢署發布通緝，立即加以逮捕，解送基檢歸案，檢方訊後以有逃亡之虞昨向法院聲請羈押。基隆地院昨裁准收押。

基隆地檢署表示，駱男2日晚從大陸搭機入境台灣，在台北市松山機場通關時，航警查出他是基檢發布的毒品運輸案通緝犯，立即當場施以逮捕。

檢方說，駱男50多歲時涉及漁船走私毒品案，案發後同夥落網，他潛逃出境，逃亡多年一直未到案，如今突然返台被逮，檢察官以他涉及毒品運輸重罪，且有逃亡、串證之虞向法官聲請羈押。