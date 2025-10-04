聽新聞
0:00 / 0:00

曾言想保護弱勢 台大法律男卻淪兒少犯

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友，騙得全台逾三百名男性自慰性影像，洪男當年考上第一志願時，曾稱「想透過法律保護弱勢」，現卻淪為兒少犯，犯罪防治學者憂心，類似性影像犯罪有氾濫趨勢，恐怕被害黑數不少。

檢方起訴指出，洪男側錄超過三百名成年、未成年男子性影像，洪當時為法律系學生，其涉犯其中一條兒童及少年性剝削防制條例，經加重最輕本刑是十年六月以上重罪；洪對法律理解、認知高於一般民眾，可非難性更高。

洪男就讀東部某高中，當年考上台大法律時還是創校第一人，校方當時稱他溫和、沉穩，其受家庭影響，從小就想讀法律相關科系，想透過法律保障弱勢。

檢警五月十四日發動搜索，洪男因人贓俱獲自白認罪，配合專案小組訊問；檢察官考量被害人多、還有少年，第一時間聲請羈押，洪男一度以「想參加台大畢業典禮」、「想考律師考試」等理由求情，後因法院一度交保、檢方抗告成功，洪男獲釋畢業後，才遭收押。

台大 法律系 弱勢生 畢業典禮

延伸閱讀

畢業想考律師…台大法律生偷拍300猛男性影像 法院讓他20萬交保

專挑肌肉猛男裸聊！台大法律男偷拍百人 學者示警：犯罪黑數高

頂台大法律財法組第一志願光環…曾言想保護弱勢 卻沉淪偷拍遭收押

全台逾300男受害！台大法律系學生偽裝裸聊偷拍…一畢業就被收押

相關新聞

客人尖叫求救！蘆洲便當店氣爆7人送醫 打菜阿姨被炸飛拋出店外

新北市蘆洲地區知名的長安街芳記便當店，今晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，其中3名是員工、4名顧客，1名...

影／蘆洲氣爆驚險畫面曝 警員火速救出2傷者

新北市蘆洲長安街芳記便當店今晚驚傳瓦斯氣爆，造成5男、2女共7人受傷送醫。氣爆發生時2名警員剛好在附近，聽到爆炸聲迅速趕...

現場驚悚畫面曝！7月才傳食物中毒短暫歇業 蘆洲便當店氣爆7人送醫

新北市蘆洲區長安街的芳記便當店，7月3日才疑似發生食物中毒短暫歇業，今天10月3日晚間驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共...

影／現場滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑似瓦斯氣爆 釀多人受傷

新北市蘆洲區長安街成功國小學斜對面1間便當店今晚7時32分驚傳疑似瓦斯氣爆，現場滿目瘡痍，疑有人遭氣爆噴飛，至少人受傷。

台大法律男騙裸聊偷拍逾300人 20萬交保

洪姓男子就讀台大法律系期間偽裝成女網友，在網路專挑肌肉猛男騙裸聊，再側錄對方自慰等性影像販賣、重製獲利，全台有三二一名男...

曾言想保護弱勢 台大法律男卻淪兒少犯

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友，騙得全台逾三百名男性自慰性影像，洪男當年考上第一志願時，曾稱「想透過法律保護弱勢」，現卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。