曾言想保護弱勢 台大法律男卻淪兒少犯
台大法律系洪姓男子偽裝成女網友，騙得全台逾三百名男性自慰性影像，洪男當年考上第一志願時，曾稱「想透過法律保護弱勢」，現卻淪為兒少犯，犯罪防治學者憂心，類似性影像犯罪有氾濫趨勢，恐怕被害黑數不少。
檢方起訴指出，洪男側錄超過三百名成年、未成年男子性影像，洪當時為法律系學生，其涉犯其中一條兒童及少年性剝削防制條例，經加重最輕本刑是十年六月以上重罪；洪對法律理解、認知高於一般民眾，可非難性更高。
洪男就讀東部某高中，當年考上台大法律時還是創校第一人，校方當時稱他溫和、沉穩，其受家庭影響，從小就想讀法律相關科系，想透過法律保障弱勢。
檢警五月十四日發動搜索，洪男因人贓俱獲自白認罪，配合專案小組訊問；檢察官考量被害人多、還有少年，第一時間聲請羈押，洪男一度以「想參加台大畢業典禮」、「想考律師考試」等理由求情，後因法院一度交保、檢方抗告成功，洪男獲釋畢業後，才遭收押。
