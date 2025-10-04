台大法律男騙裸聊偷拍逾300人 20萬交保

洪姓男子就讀台大法律系期間，在網路假扮女性騙男網友裸聊、側錄性影像，並上網販售，全台300多名男性受害；洪男6月遭收押至今，移審法院命他20萬元交保。記者曾健祐／翻攝

洪姓男子就讀台大法律系期間偽裝成女網友，在網路專挑肌肉猛男騙裸聊，再側錄對方自慰等性影像販賣、重製獲利，全台有三二一名男子、少年受害。檢警查獲高達六九一八部性影像，洪男還會根據被害人帥氣、身材等分類、標價出售。檢方痛斥洪男知法犯法，依兒童及少年性剝削防制條例起訴，建請加重其刑。

台大校方指出，已進行性平通報，該生雖已領到畢業證書，但依照規定，情節嚴重者，仍可開除學籍或勒令退學、撤銷畢業證書。

全案去年十二月起陸續有七名被害人報案，檢察官郭逵指揮刑事局等偵辦，根據金流、網路ＩＰ，查扣洪男（廿二歲）於隨身碟內、電腦及雲端內共六九一八部性影像。

檢警調查，洪男二○二二年起透過社群平台Ｘ、IG、Telegram及交友軟體，在網路社群尋找「直男」（性取向為異性戀男性），專挑肌肉猛男下手，只要看到喜歡的就私訊約，等對方上鉤再以預錄女性裸體影片，搭配腳本、變聲軟體和對方交談，邀約裸聊，引誘被害人脫掉衣褲自慰，再側錄偷拍。

檢警追查，驚覺其中一個Ｘ網站ＩＰ位址竟於台大校園內，抽絲剝繭發現，嫌疑人就是台大法律系學生。

搜索發現，洪男對於自行偷拍、竊錄影像，會以社群平台對外販售，洪男分門別類建立清楚資料夾，以被害人姓名、職業或特徵區分，還會視帥氣、身材好，或以影片稀有度等，最貴的一部賣二千五百元，相貌普通、次之者，只賣兩百元，販賣犯罪所得十二萬五千元。

洪男偷拍性影像犯罪手法堪比「創意私房」、「台版Ｎ號房」，檢警一度懷疑有集團性犯罪，但經追查洪為個體戶作案，另有一名身分不詳共犯仍在追查中。

據統計，洪男側錄二八九名成年男子、卅二名少年的性影像，散布並販賣二○三部成年、少年性影像，另有大量重製性影像，共查扣六九一八部，被害人數眾多，目前有四十七名被害人出面作證、提告。

檢方直言，洪男犯行造成被害人永久無法抹滅傷害，犯行極其惡劣，視法律於無物，甚至對側錄男網友樂此不疲，心態極其可議，建請從重量刑。在押洪男昨天移審法院，法院裁定廿萬交保、限制住居。