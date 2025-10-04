工業用雙氧水浸泡…屏東2公噸黑心豬大腸流入市面

檢調查獲百威公司拿工業用雙氧水浸泡豬大腸，估計有兩公噸黑心大腸流入市面，屏東縣衛生局昨到百威貼封條，要求暫停作業。圖／讀者提供

中秋將近，調查局獲報指出，屏東一處屠宰場內的「百威食品公司」，涉以工業用雙氧水浸泡病變的豬大腸進行漂白，增加劣質大腸賣相，再販售下游廠商牟取暴利，估計有兩公噸黑心大腸流入市面。

高雄市調查處日前搜索九處地點，約談百威食品負責人楊峻銘及員工共五人，檢方訊後依違反食安法、加重詐欺罪命楊男五十萬元交保，其餘四人以八至十萬元交保。

據了解，調查局會同保七總隊、食藥署、屏東縣衛生局聯合稽查搜索，查獲雙氧水空桶及數百斤等待處理的豬大腸，專案小組過濾搜扣業者進出貨紀錄，發現黑心大腸的下游商疑多為北部知名蚵仔麵線店、熱炒店、滷味小吃店，不到一年銷售數量達兩公噸，不少民眾恐已吃下肚，衛生局昨天赴百威公司貼封條，不排除對業者開罰，擴大偵辦。

據調查，豬隻若有病變，內臟會呈黑色，農業部在屠宰場有配置多名獸醫，獸醫若發現內臟有問題，應當場剔除，但疑因豬隻太多、疏於注意環節出問題，百威食品公司購買「黑大腸」後，考量黑大腸若用食用雙氧水浸泡效果不佳，改以工業用雙氧水浸泡漂白，讓內臟色澤更有賣相，再售給北部下游通路商。高雄處鳳山站掌握情資後，報請屏東地檢署指揮偵辦。

衛福部食藥署指出，屏東縣衛生局已要求業者暫停作業、封存產品，並下架回收。業者如使用工業級雙氧水加工食品，違反食安法第十五條第十款規定，相關產品應沒入銷毀，且可處七年以下有期徒刑，得併科八千萬元以下罰金。

林口長庚毒物中心主任顏宗海表示，部分食品於加工過程中，會使用「食品級雙氧水」作為殺菌劑使用，不肖業者使用工業用雙氧水，恐讓民眾體內殘有不純物、重金屬等，長期恐累積在體內，增加肝腎負擔。

除了工業用雙氧水會影響人體健康以外，顏宗海說，此案最需要注意的是，不肖業者購入變質、發黑的豬大腸，其中不只有微生物，還可能因為腸子變質出現致命毒素，就算是高溫加熱都可能無法消滅，食藥署或當地衛生局應採檢變質大腸的病原菌，確認是否有致命毒素，幫助後續採取預防措施。