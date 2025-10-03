影／蘆洲氣爆驚險畫面曝 警員火速救出2傷者

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲長安街芳記便當店今晚驚傳瓦斯氣爆，造成5男、2女共7人受傷送醫。氣爆發生時2名警員剛好在附近，聽到爆炸聲迅速趕抵，當時店內已開始起火燃燒，員警千鈞一髮之際將被雜物壓在底下受傷的女員工抬到安全位置。

這起事故發生在晚間7時32分左右，監視器拍到整個過程，當時剛好有1名機車騎士停車在店門外，氣爆瞬間的強烈震波和大量玻璃碎片朝他身上轟過去，景象相當嚇人。原本在店內配菜吧檯作業的打菜阿姨（57歲吳黃姓婦人）被炸飛約3公尺，渾身是血摔倒在店外騎樓被雜物壓在底下。

蘆洲警分局三民派出所警員黃敏敏、林德龍，正好在相距約100公尺的地方處理車禍，聽到爆炸聲立刻騎機車飛奔到場，氣爆後店內廚房迅速起火燃燒，滾滾黑煙不斷從天花板向外竄。

警員林德龍說，當時情況非常危急，擔心火勢由後方廚房向外延燒，他趕緊和警員黃敏敏及1名熱心民眾聯手搬開雜物，把受傷的打菜阿姨從騎樓抬到對街安全位置，再去救另外1人，同時通報請求加派警力支援。

消防隊隨即趕抵，約15分鐘撲滅廚房火勢，沒有擴大延燒，燃燒面積約10平方公尺，事故當時有1名32歲江姓男子送瓦斯到店裡更換，他的傷勢最嚴重，身上約20％面積二度灼傷，生命徵象穩定送醫。氣爆原因等詳情尚待鑑識調查。

蘆洲警分局三民派出所警員黃敏敏、林德龍，氣爆當時正好在相距約100公尺的地方處理車禍，聽到爆炸聲立刻騎機車飛奔到場，救出2名傷者。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局三民派出所警員黃敏敏、林德龍，氣爆當時正好在相距約100公尺的地方處理車禍，聽到爆炸聲立刻騎機車飛奔到場，救出2名傷者。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區長安街的芳記便當店，今晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，現場一片狼藉。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲區長安街的芳記便當店，今晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，現場一片狼藉。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲區長安街的芳記便當店今晚驚傳瓦斯氣爆，隨即引發火警，原本在店內打菜的阿姨被炸飛拋出店外遭雜物壓住，2名警員和熱心民眾千鈞一髮之際合力將她抬到安全位置。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區長安街的芳記便當店今晚驚傳瓦斯氣爆，隨即引發火警，原本在店內打菜的阿姨被炸飛拋出店外遭雜物壓住，2名警員和熱心民眾千鈞一髮之際合力將她抬到安全位置。記者林昭彰／翻攝

