閣揆維安升級防狗仔？刑事局澄清為例行安檢工作 已行之有年
今天有媒體報導，行政院長卓榮泰今天前往立法院備詢時，維安工作疑似升級，有刑事局人員在立院加強檢查記者攝影器材；由於近日社會熱議政治人物與狗仔跟拍議題，因此引發媒體關注；行政院與內政部指出，院長維安規模沒有變化；刑事局晚間澄清，「新聞安全維護小組」行之有年，是例行安檢工作。
刑事局指出，編組成立的「新聞安全維護小組」（新安小組），負責正、副總統及行政院院長出席公開活動接受媒體採訪時，執行例行性的媒體記者辨識及攝影器材安全檢查工作，行政院長歷次受邀列席立法院院會時，新安小組都會循例前往立法院執行安全維護工作，為行之有年常態性工作。
今天上午行政院院長列席立法院院會，刑事局新安小組執行例行安檢工作時，因是本次會期第一次至立法院執勤，為求慎重且有利於維安人員辨識，穿著刑警背心執行工作，不料造成部分媒體誤解。
刑事局說，將針對新安小組同仁加強教育訓練，瞭解執勤內容與服制，以及重視執勤要領，避免引發不必要聯想或爭議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言