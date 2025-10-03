閣揆維安升級防狗仔？刑事局澄清為例行安檢工作 已行之有年

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天有媒體報導，行政院卓榮泰今天前往立法院備詢時，維安工作疑似升級，有刑事局人員在立院加強檢查記者攝影器材；由於近日社會熱議政治人物與狗仔跟拍議題，因此引發媒體關注；行政院與內政部指出，院長維安規模沒有變化；刑事局晚間澄清，「新聞安全維護小組」行之有年，是例行安檢工作。

刑事局指出，編組成立的「新聞安全維護小組」（新安小組），負責正、副總統及行政院院長出席公開活動接受媒體採訪時，執行例行性的媒體記者辨識及攝影器材安全檢查工作，行政院長歷次受邀列席立法院院會時，新安小組都會循例前往立法院執行安全維護工作，為行之有年常態性工作。

今天上午行政院院長列席立法院院會，刑事局新安小組執行例行安檢工作時，因是本次會期第一次至立法院執勤，為求慎重且有利於維安人員辨識，穿著刑警背心執行工作，不料造成部分媒體誤解。

刑事局說，將針對新安小組同仁加強教育訓練，瞭解執勤內容與服制，以及重視執勤要領，避免引發不必要聯想或爭議。

刑事局。圖/本報資料照片
行政院 立法院 維安 內政部 卓榮泰

