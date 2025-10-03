快訊

客人尖叫求救！蘆洲便當店氣爆7人送醫 打菜阿姨被炸飛拋出店外

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲地區知名的長安街芳記便當店，今晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，其中3名是員工、4名顧客，1名瓦斯行男員工重傷，消防局指出引爆點疑在營業廳打菜吧檯或廚房，詳情尚待鑑識調查。

新北市消防局局長陳崇岳指出，事故發生在晚間7時32分左右，32歲江男送瓦斯到店裡更換，發生氣爆後造成廚房起火燃燒，消防隊獲報迅速趕抵，15分鐘即將火勢撲滅，江男傷勢較嚴重，身上約20％面積二度灼傷，生命徵象穩定送醫。

監視器拍到氣爆的瞬間，剛好有1名機車騎士停車在店門外，震波和大量玻璃碎片像瀑布朝他身上轟過去，景象相當嚇人。

目擊者心有餘悸描述過程，當時已經過了買便當的尖峰時段，店內客人不多大約只看到2、3人，氣爆發生時在店內配菜吧檯打菜的員工（57歲吳黃姓婦人）被炸飛約3公尺，渾身是血摔倒在店外騎樓

當時剛好有2名員警騎機車巡邏經過，馬上把她扶到對街騎樓，然後就看到廚房冒出紅光起火燃燒，店內客人有人尖叫、有人嚇呆，後來才慢慢走出去求救。

新北市蘆洲區長安街的芳記便當店今晚驚傳瓦斯氣爆火警，打菜阿姨原本再店內左側木櫃配菜吧檯，被炸飛拋出店外渾身是血。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲區長安街的芳記便當店，今晚驚傳瓦斯氣爆火警，目擊者描述，氣爆發生時在店內配菜吧檯打菜的阿姨被炸飛約3公尺，渾身是血摔倒在店外騎樓。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲區長安街的芳記便當店，今晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，現場一片狼藉。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲區長安街的芳記便當店，今晚驚傳瓦斯氣爆引發廚房起火燃燒，造成5男、2女共7人受傷送醫，消防隊員在廚房處理殘火。記者林昭彰／攝影
新北市蘆洲區長安街的芳記便當店，今晚驚傳瓦斯氣爆火警，造成5男、2女共7人受傷送醫，現場一片狼藉滿地碎玻璃。記者林昭彰／攝影
新北市消防局局長陳崇岳指出，事故發生在晚間7時32分左右，32歲江男送瓦斯到店裡更換，發生氣爆後造成廚房起火燃燒，江男傷勢較嚴重，身上約20％面積二度灼傷，生命徵象穩定送醫。記者林昭彰／翻攝
