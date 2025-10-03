影／目擊街頭驚險場面！嘉義警持警棍破窗圍捕「五條通」竊嫌

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市西區昨天下午出現驚險街頭圍捕場面，警方埋伏鎖定1名王姓竊嫌，當場持警棍破窗制伏，過程全被現場民眾目擊，場面震撼。警方隨後在車內查獲二級毒品安非他命、偽造車牌及竊盜工具，並確認該嫌犯竟是「五條通」，涉5案的通緝犯。

第二警分局興安所派出所日前偵辦多起工地電線竊案，掌握王姓犯嫌涉案。昨天下午在西區某路段埋伏時，發現王嫌駕車出現。為防止王嫌衝撞或駕車逃逸，員警持警棍破窗，迅速將人拉下車控制。此時恰有民眾目擊全程，對警方果斷行動留下深刻印象。

車內查扣安非他命、偽造車牌與竊盜工具，嫌犯當場遭逮捕。偵辦初步調查發現，王嫌涉及竊盜、妨害公務等5案，並遭嘉義、雲林、苗栗、新竹等地檢署及嘉義地院發布通緝，全案已依毒品危害防制條例及加重竊盜罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

