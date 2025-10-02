快訊

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人 苗栗男出獄又犯案…2女童1男受傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市區社寮街一處超商外，今下午發生隨機刺殺案件。48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中1人左胸穿刺傷、血胸，另1人前胸表淺刺傷、右手肘撕裂傷，另有名50歲林姓男子右上腹、背部穿刺傷，3人意識清楚，都送醫治療中。警方據報到邱男住處逮捕，全案由警方依殺人未遂方向偵辦。

據了解，行兇的邱姓男子服刑9年，今年3月才剛出獄，疑因吸毒造成精神狀況不穩，據傳他10年前也曾在同一超商外刺傷4人，其中包含1名警察；他因此遭判刑入監服刑迄今，未料出獄後又重演犯行。

據調查，邱男左手以膠帶纏住水果刀，在超商外隨機挑取對象，當時2名11歲女童與50歲男子在旁遭刺傷，邱男行兇後逃回家中，警方攻堅時，發射2發電擊槍打中邱，他情緒激動，警方壓制他。

這起案件震驚地方，事發當時女童受攻擊後，跑進附近超商求助，地板有血跡。警方獲報後，趕赴現場逮人，邱男躲進家中與警方對峙，員警見狀持槍喝令邱男將刀放下，順利將人壓制在地逮捕。邱男弟弟表示，哥哥最近沒有什麼異狀，不知道為什麼會犯案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

48歲邱姓男子今天下午在苗栗市持水果刀，隨機刺傷3人，警方逮人依殺人未遂方向偵辦中。圖／民眾提供
超商 女童 隨機殺人事件

