快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕出門去南投「導航出錯」帶到警察面前 坦承犯行判決曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣江姓男子今年元月吸食安非他命之後，駕車要到南投市，導航出錯把他帶到田中鎮赤水崎公園，剛好警方設點取締超速，發現江男車子懸掛遭註銷的車牌，攔檢又發現他疑似吸毒，經尿液檢驗呈陽性。彰化地方法院審結，依公共危險罪嫌判處江男有期徒刑3月。可上訴。

判決書表示，江男今年元月在南投縣表姊夫的租屋處，以火燒玻璃球方式吸食第二級毒品甲基安非他命的煙霧，施用後上午9點多駕車準備去南投市，因導航出錯，江男駕車到赤水崎公園前，設點取締超速的員警發現江男座車車牌已逾檢被註銷，立刻攔查，發現江男神智不甚清楚，徵得同意後即帶他到派出所採尿送驗，結果安非他命、甲基安非命均呈陽性反應（持有及施用二級毒品部分由檢察官另案偵辦）。

彰化地院審酌，江男明知施用毒品後對周遭事物的辨識及反應能力較平常薄弱，精神狀態亦迥異於常人，竟仍施用毒品後貿然駕車行駛於道路，且尿液中測得的安非他命、甲基安非命超出行政院公告濃度上限甚多，顯見漠視公權力及往來人車的生命等安全，所為實不足取，應予非難，再考量江男坦承犯行的犯後態度，兼衡犯罪動機等一切情狀，依駕駛動力交通工具而尿液所含毒濃度達行政院公告之品項及濃度值以上，量處如主文所示文刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化地方法院判處江男涉犯駕駛動力交通工具而尿液所含毒濃度達行政院公告之品項及濃度值以上，判處有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處江男涉犯駕駛動力交通工具而尿液所含毒濃度達行政院公告之品項及濃度值以上，判處有期徒刑3月。記者簡慧珍／攝影

毒品 安非他命 行政院

延伸閱讀

80歲阿伯從彰化騎單車來救災 婉拒志工床墊「睡紙板就好」感動2萬人

彰化準公幼涉不當對待風波未歇 縣府：明年減招兩成

影／彰化幼兒園虐童 民代偕受害者家屬質疑教育處缺失

影／疑毒駕昏睡台72線快速道路上 苗警查獲安非他命、喪屍煙彈等毒

相關新聞

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人 苗栗男出獄又犯案…2女童1男受傷

苗栗市區社寮街一處超商外，今下午發生隨機刺殺案件。48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中1人左胸...

苗栗男隨機持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中1人受左胸穿刺傷，1人前胸表淺傷，右手肘撕裂傷，50歲林姓...

學生恐懼尖叫！苗栗男「手綁水果刀」隨機砍人 目擊民眾驚慌

苗栗市今天驚傳隨機砍人事件，剛服刑出獄的47歲邱姓男子今天下午3時多不明原因，持刀隨機在街頭與超商攻擊民眾，2名國小女童...

苗栗隨機殺人案！男子持刀刺傷3人被警逮 2女學童受傷急送醫

苗栗市區今下午發生隨機刺殺案件。48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中1人左胸穿刺傷、血胸，另1人...

毒駕出門去南投「導航出錯」帶到警察面前 坦承犯行判決曝

彰化縣江姓男子今年元月吸食安非他命之後，駕車要到南投市，導航出錯把他帶到田中鎮赤水崎公園，剛好警方設點取締超速，發現江男...

苗栗驚傳隨機砍人案！男子超商周遭揮刀攻擊 2女童受傷送醫

1名男子今天下午在苗栗縣苗栗市中正路1間超商附近持刀攻擊路人，2名女童受傷送醫，犯嫌事後騎車逃逸遭警方逮捕，犯案動機待釐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。