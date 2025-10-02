門沒鎖卻不敢逃！大甲女陳屍孝親房 疑虎媽拘禁3年活活餓死

台中市大甲區上月發生一起家庭悲劇，年僅21歲的陳姓女子，被發現陳屍於家中1樓的「孝親房」內，體重僅剩約30公斤，疑似因遭50歲詹姓母親長達3年的拘禁，以及飢餓懲罰致死。據警方調查，陳女房門僅為喇叭鎖，且未上鎖，但陳女曾逃家，返家後慘遭母親毒打，心生畏懼不敢踏出房門一步，最終被活活餓死家中。

據警方調查與親友透露，詹母對女兒訂下極為嚴苛的作息，要求她定時讀書、運動，一旦測驗成績不及格或表現不如預期，詹母便會打罵，甚至剝奪其進食權利，以此為懲罰；長期下來，陳女身體日益虛弱，導致這場無法挽回的悲劇。

據知，陳女在3年前被詹姓母親強迫從南投某私立高中休學後，便遭囚禁在自家一樓的孝親房內。該房間窗戶被完全封死，陳女的手機和所有通訊軟體皆遭沒收，徹底與外界失去聯繫，房門雖是一般喇叭鎖且未上鎖，但陳女不敢逃家反抗，以致因長期營養不良而被餓死。

陳女的高中同學在網路發文，指出陳女住校時每周生活費僅有新台幣 100 元，所有用品都是姊姊用剩的，她經常需要靠同學資助購買餐點，甚至在學校福利社打掃換取早餐；同學回憶，陳女每次寒暑假後返校，總是更加消瘦，在休學前，曾有同學勸她通報社會局，但陳女擔心「只會讓媽媽更生氣」，不敢反抗。

陳父應訊時坦承，雖知道女兒自幼就被妻子嫌棄且管教不當，由於妻子性格強勢剽悍，他感到「無能為力」，根本不敢插手干預。陳家長女透露，母親高壓威逼，讓她也不敢過問妹妹的情況。

詹母對次女實施極為嚴苛的管教模式，只要測驗成績不及格或表現不如預期，就會遭到打罵，甚至被剝奪進食權利，長期嚴重營養不良，身體日益虛弱，瘦到只有30公斤。

警方進一步調查發現，詹母的強勢與暴行並非首次；早在 23 年前，她就曾因家產糾紛，趁丈夫出差之際，痛毆婆婆並將其關在後陽台一天一夜，不提供飲食，當年曾鬧上新聞版面，導致夫妻倆無臉在老家立足，搬遷至大甲現址。

命案發生後，陳父日南老家民眾議論紛紛，有鄰里指出詹母可能因次女相貌與其痛恨的婆婆相似，所以才將積怨轉移至次女身上，實施差別待遇，最終釀成這起人倫慘案。此案已引起當地社會高度關注，相關單位將進一步釐清案情，並檢討社會安全網是否有疏漏之處。

