通緝男躲在家吸毒昏迷 台中警向房東拿鑰匙入內違法搜索...仍判有罪

台中陳姓男子因通緝躲在租屋處，警方向房東取得鑰匙入內發現他吸毒倒在廁所昏迷，一旁還有2包海洛因；法院發現，本件警方沒搜索票、未取得陳男同意就入屋直接查扣毒品，雖然是「違法搜索」，但並非常態性違法，仍認扣案物有證據力，依毒品罪判陳男1年3月，可上訴。

經查，陳男今年4月18日在大里區租屋處吸食海洛因、安非他命，大甲分局警方上門查獲當場扣得2包海洛因（1.29公克、0.08公克），另警方再徵得陳男同意後，隔天採集他尿液送檢呈現毒品陽性反應。

台中地院審理發現，陳男因多案遭通緝，當天警方到他租屋處埋伏時，因陳男下樓發現就躲回房間上鎖，經警方請房東提供鑰匙開門入內，驚見陳已經昏倒在廁所內，且洗手台、馬桶水箱上有2包海洛因，警方將毒品扣案並通知救護人員將陳男送醫。

經醫院檢查，陳男因施打大量海洛因昏迷需留院，警方在旁戒護至隔天陳甦醒後再帶回派出所做筆錄、驗尿。

中院指出，本案警員沒聲請搜索票，雖向房東取得鑰匙，但房東既已將房間租給陳，其並無同意讓警方進入的權限，且警員入室時陳男已經昏迷，也不可能「取得陳男同意而搜索」，因此本案警員不符合刑事訴訟法131條之1規定的「同意搜索」要件。

中院也說，警員原為逮捕陳男，是屬「找人」的拘捕搜索，在無搜索票、未取得陳男同意下搜索，雖符合刑事訴訟法第131條第1項第1款的「逕行搜索」，但警員卻沒在搜索2天內向地檢署、法院陳報，因此本案屬於「違法搜索。」

中院為斟酌警方違法搜索取得的海洛因有無證據力，考量警方聯繫房東拿鑰匙，非無故任意侵入民宅，難認有嚴重侵害陳的隱私，過程也沒對陳有不法強暴、脅迫，且在陳昏倒的廁所，目視所及下發現海洛因，並非常態性違法，難認警方有明知違法仍故意為之。

中院考量一切情狀後，仍認扣案的2包海洛因有證據力，依施用第一級毒品罪判陳男1年3月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885