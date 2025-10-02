遊覽車藏槍防債主 台中警跟監查獲、檢方起訴
台中警方接獲線報指，擔任遊覽車駕駛的洪姓男子，因常與他人發生行車糾紛、積欠賭債，涉嫌持有槍枝，警方今年2月間逮人，並在遊覽車上查扣槍枝與子彈後送辦，檢方日前已依法起訴。
台中市警局刑事警察大隊今天表示，偵五隊於追查毒品案件過程中，發現52歲洪姓男子從事遊覽車駕駛，經常與他人發生行車糾紛，並因賭博而積欠債務，擔心遭人攔車討債，便涉嫌持有槍械。
案經警方跟監蒐證後，今年2月底循線前往台中市南屯區龍富路旁，趁他載完客將遊覽車停放在路旁休息時逮人，並在車上查獲改造手槍1把、子彈4顆，並前往他位於南投縣的住處查扣改造手槍1把、子彈4顆。
洪男向檢警供稱，槍枝是向不知名的朋友購得，作為防身用。扣案改造手槍經刑事警察局鑑定，確認為仿貝瑞塔手槍外型製造，擊發功能正常具殺傷力。
全案警詢後依違反依槍砲及毒品等罪嫌，移送台灣南投地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。
