聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓男子不滿林姓、盧姓同事拒絕歸還3萬5千元，今年8月2日凌晨自備鐵鎚、陶瓷料理刀，闖入林姓、盧姓同事桃園觀音租處，殘忍砍殺行凶後報警自首，桃園地檢署殺人罪起訴，建請法院繼續羈押獲准，將於國民法官庭審理。

起訴指出，47歲陳家榮與38歲林姓、45歲盧姓2男同屬於新北市緣承工程公司的員工，3人分別租住在桃園市觀音區長春街與仁德街，陳男疑因帳號遭鎖無法匯款，今年5月間拿6萬5000元請林男幫忙匯款未果，認為應全數歸回，於是向林、盧先討回3萬元，後又要求剩餘3萬5000元的款項也須返還，卻遭林拒絕，雙方在Line上吵起來。

今年7月26日某時林男以Line傳訊息「只會隨便糊弄你而已」、「畢竟你又付不起責任和錢」、「到底誰傻白甜！？欸！！你都46歲了囁！！做任何事情錢為首！！」等內容的訊息給陳男，但他直到8月2日凌晨0時才點開訊息「已讀」並立刻回訊「你是想找一條不歸路是不是」。

詎料，陳越想越氣，當天凌晨0時35分，從觀音區長春街租處攜著鐵鎚及陶瓷料理刀等凶器，步行5分鐘到林、盧2人位於隔條街的仁德街租屋處，自後方空地處攀爬進入林、盧租處的2樓陽台。

盧男見狀，立刻將陽台落地窗關上阻擋，陳隨即以鐵鎚擊碎玻璃窗並侵入，然後拿著鐵鎚朝盧的頭部敲擊，造成額部受有0.8X0.1公分裂傷，並持陶瓷料理刀朝盧的胸部左側第4肋間刺入深達14公分，刺傷左側肺臟、心包膜及心臟，盧受傷後躲進廁所內反鎖，陳男繼續拿著刀朝房內林男手部、背部及腹部等多處砍殺。

陳行凶後於同日0時58分沿著原路攀爬後方陽台徒步返回租屋處，將陶瓷料理刀、鐵鎚等凶器丟在租屋處2樓後方遮雨棚及空地。直到凌晨1時9分以行動電話撥打110電話自首報警。

經警、消到場進入林、盧租屋處查看，發現林倒在房間地上，盧在上鎖廁所內，立刻將2人分別送往衛福部桃園醫院新屋分院及聯新國際醫院急救，林男因遭銳器砍割刺傷、身上約有46處刀傷、心臟脾臟銳器傷、左側手肘血管斷離、大量出血、低血容性休克，於凌晨2時30分許不治；盧則因遭銳器刺傷、左胸部1處銳器刺入傷、心臟、肺臟銳器傷、大量出血、氣血胸，於凌晨2時55分不治。

檢察官郭法雲當天獲報前往相驗，組專案鑑定命案現場，循線扣得被告作案用凶器，訊後並向法院聲請羈押獲准。於偵辦期間，積極比對分析被害林姓、盧姓2人及陳男手機的訊息紀錄，調閱銀行帳戶資料核對金流，並傳訊相關證人釐清被告行凶動機及事實，全案偵結起訴。

男子陳家榮不滿林姓、盧姓同事侵占3萬5000元不還，又遭林傳訊息罵他，今年8月2日凌晨0時40分憤而行凶，將2同事砍死，桃園地檢署依殺人罪起訴，將由國民法官庭審理。記者陳恩惠／攝影
男子陳家榮不滿林姓、盧姓同事侵占3萬5000元不還，又遭林傳訊息罵他，今年8月2日凌晨0時40分憤而行凶，將2同事砍死，桃園地檢署依殺人罪起訴，將由國民法官庭審理。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 觀音 殺人

相關新聞

為討3萬5！工人持刀錘殺紅眼 衝入2同事租處全砍死

陳姓男子不滿林姓、盧姓同事拒絕歸還3萬5千元，今年8月2日凌晨自備鐵鎚、陶瓷料理刀，闖入林姓、盧姓同事桃園觀音租處，殘忍...

他凌晨騎車見巡邏警立即迴轉 邊逃邊丟下一包海洛因

50歲黃姓男子今天凌晨12時許騎車行經台南市北區勝利路，見到巡邏員警立即迴轉離去，帶隊的警局幹部素有「狗鼻子」稱號，研判...

影／疑毒駕昏睡台72線快速道路上 苗警查獲安非他命、喪屍煙彈等毒

61歲賴姓男子疑毒駕，上月29日昏睡在台72線苗栗縣銅鑼客屬大橋路口附近，警方據報在車內起出安非他命、依托咪酯煙彈，全案...

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙邱姓富商前男友420萬元債務「處理費」，依詐欺取財罪起訴。台北地院今開庭傳喚邱作證，邱說，薛...

天道盟孔雀會長率眾討債！小弟推女員工害頭部重創 一度命危送醫

台北市萬華區西昌街一處老舊旅社，昨天下午2時許， 因張姓女員工向潘姓女同事借貸280萬元遲遲不還，女同事不滿找天道盟孔雀...

同事指「弄髒物流車」遭猛刺頸胸致死 林口黑貓女司機殺人起訴

服務於新北市林口區黑貓宅急便的宅配女司機徐羽青，僅因與陳姓男同事工作上素有嫌隙，被陳男在工作群組上嫌她造成物流車髒亂，竟...

