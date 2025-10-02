為討3萬5！工人持刀錘殺紅眼 衝入2同事租處全砍死

陳姓男子不滿林姓、盧姓同事拒絕歸還3萬5千元，今年8月2日凌晨自備鐵鎚、陶瓷料理刀，闖入林姓、盧姓同事桃園觀音租處，殘忍砍殺行凶後報警自首，桃園地檢署依殺人罪起訴，建請法院繼續羈押獲准，將於國民法官庭審理。

起訴指出，47歲陳家榮與38歲林姓、45歲盧姓2男同屬於新北市緣承工程公司的員工，3人分別租住在桃園市觀音區長春街與仁德街，陳男疑因帳號遭鎖無法匯款，今年5月間拿6萬5000元請林男幫忙匯款未果，認為應全數歸回，於是向林、盧先討回3萬元，後又要求剩餘3萬5000元的款項也須返還，卻遭林拒絕，雙方在Line上吵起來。

今年7月26日某時林男以Line傳訊息「只會隨便糊弄你而已」、「畢竟你又付不起責任和錢」、「到底誰傻白甜！？欸！！你都46歲了囁！！做任何事情錢為首！！」等內容的訊息給陳男，但他直到8月2日凌晨0時才點開訊息「已讀」並立刻回訊「你是想找一條不歸路是不是」。

詎料，陳越想越氣，當天凌晨0時35分，從觀音區長春街租處攜著鐵鎚及陶瓷料理刀等凶器，步行5分鐘到林、盧2人位於隔條街的仁德街租屋處，自後方空地處攀爬進入林、盧租處的2樓陽台。

盧男見狀，立刻將陽台落地窗關上阻擋，陳隨即以鐵鎚擊碎玻璃窗並侵入，然後拿著鐵鎚朝盧的頭部敲擊，造成額部受有0.8X0.1公分裂傷，並持陶瓷料理刀朝盧的胸部左側第4肋間刺入深達14公分，刺傷左側肺臟、心包膜及心臟，盧受傷後躲進廁所內反鎖，陳男繼續拿著刀朝房內林男手部、背部及腹部等多處砍殺。

陳行凶後於同日0時58分沿著原路攀爬後方陽台徒步返回租屋處，將陶瓷料理刀、鐵鎚等凶器丟在租屋處2樓後方遮雨棚及空地。直到凌晨1時9分以行動電話撥打110電話自首報警。

經警、消到場進入林、盧租屋處查看，發現林倒在房間地上，盧在上鎖廁所內，立刻將2人分別送往衛福部桃園醫院新屋分院及聯新國際醫院急救，林男因遭銳器砍割刺傷、身上約有46處刀傷、心臟脾臟銳器傷、左側手肘血管斷離、大量出血、低血容性休克，於凌晨2時30分許不治；盧則因遭銳器刺傷、左胸部1處銳器刺入傷、心臟、肺臟銳器傷、大量出血、氣血胸，於凌晨2時55分不治。