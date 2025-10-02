快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

他凌晨騎車見巡邏警立即迴轉 邊逃邊丟下一包海洛因

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

50歲黃姓男子今天凌晨12時許騎車行經台南市北區勝利路，見到巡邏員警立即迴轉離去，帶隊的警局幹部素有「狗鼻子」稱號，研判可疑尾隨攔查；黃試圖逃跑，過程中還丟下一包海洛因，均遭員警發現並追上逮捕，並確認黃有吸食毒品反應，詢問依毒品罪嫌移送法辦。

台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修是南警緝毒悍將，素有「狗鼻子」的稱號，也是分局挑選出來，帶著各派出所年輕員警見習巡邏的績優幹部，指導同事如何在街頭發現可疑對象，屢次逮捕毒品現行犯；今天凌晨12時許，蘇帶著開元派出所警員王品哲騎警車上線巡邏。

當兩人巡邏至北區勝利路巷弄，蘇發現騎車的黃姓男子一看到員警，就立即迴轉，形跡可疑；蘇帶著同事尾隨準備攔查，黃見警察跟上，加速逃逸，行駛至東豐路與長榮路口時紅燈右轉，還趁機將一包不明白色粉末丟在地上，都逃不過蘇的法眼。

黃騎沒多久便遭兩警跟上包圍，經攔查並詢問丟什麼東西在地上，是不是毒品？黃無法狡辯，承認是毒品海洛因，並跟著員警返回丟棄現場，查扣海洛因一包（毛重20餘公克）；經檢驗，黃的尿液初篩結果呈海洛因及安非他命陽性，將再送檢驗局確認是否毒駕

警方先將黃依毒品罪嫌移送法辦，待報告出爐確認是毒駕，將再依公共危險罪嫌函送；分局交通組指出，拒絕停車接受稽查而逃逸，將處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月，施用毒品後駕駛汽（機）車，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕照1至2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子騎車看到員警立即迴轉試圖逃跑，過程中還丟下一包海洛因，均遭員警發現並追上逮捕。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子騎車看到員警立即迴轉試圖逃跑，過程中還丟下一包海洛因，均遭員警發現並追上逮捕。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修是南警緝毒悍將，素有「狗鼻子」的稱號，也是分局挑選出來，帶著各派出所年輕員警見習巡邏的績優幹部。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修是南警緝毒悍將，素有「狗鼻子」的稱號，也是分局挑選出來，帶著各派出所年輕員警見習巡邏的績優幹部。記者袁志豪／翻攝

毒品 海洛因 毒駕

延伸閱讀

影／疑毒駕昏睡台72線快速道路上 苗警查獲安非他命、喪屍煙彈等毒

毒品修法「敷衍」大法官？法務部：修法方向沒有牴觸憲法

前嘉縣員警涉販毒上訴中 染毒遭拘提執行觀察勒戒

檢警全國掃蕩挖掘大麻黑數 查獲栽種吸食及持有共245人

相關新聞

他凌晨騎車見巡邏警立即迴轉 邊逃邊丟下一包海洛因

50歲黃姓男子今天凌晨12時許騎車行經台南市北區勝利路，見到巡邏員警立即迴轉離去，帶隊的警局幹部素有「狗鼻子」稱號，研判...

影／疑毒駕昏睡台72線快速道路上 苗警查獲安非他命、喪屍煙彈等毒

61歲賴姓男子疑毒駕，上月29日昏睡在台72線苗栗縣銅鑼客屬大橋路口附近，警方據報在車內起出安非他命、依托咪酯煙彈，全案...

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙邱姓富商前男友420萬元債務「處理費」，依詐欺取財罪起訴。台北地院今開庭傳喚邱作證，邱說，薛...

天道盟孔雀會長率眾討債！小弟推女員工害頭部重創 一度命危送醫

台北市萬華區西昌街一處老舊旅社，昨天下午2時許， 因張姓女員工向潘姓女同事借貸280萬元遲遲不還，女同事不滿找天道盟孔雀...

同事指「弄髒物流車」遭猛刺頸胸致死 林口黑貓女司機殺人起訴

服務於新北市林口區黑貓宅急便的宅配女司機徐羽青，僅因與陳姓男同事工作上素有嫌隙，被陳男在工作群組上嫌她造成物流車髒亂，竟...

前嘉義縣警員涉毒上訴中 未到案勒戒遭拘提執行

42歲劉姓男子任職嘉義縣警察局警務員期間，因缺錢涉嫌販賣安非他命及侵占公款。嘉義地方法院今年一審判刑，他上訴中。因劉男有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。