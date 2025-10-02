他凌晨騎車見巡邏警立即迴轉 邊逃邊丟下一包海洛因

50歲黃姓男子今天凌晨12時許騎車行經台南市北區勝利路，見到巡邏員警立即迴轉離去，帶隊的警局幹部素有「狗鼻子」稱號，研判可疑尾隨攔查；黃試圖逃跑，過程中還丟下一包海洛因，均遭員警發現並追上逮捕，並確認黃有吸食毒品反應，詢問依毒品罪嫌移送法辦。

台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修是南警緝毒悍將，素有「狗鼻子」的稱號，也是分局挑選出來，帶著各派出所年輕員警見習巡邏的績優幹部，指導同事如何在街頭發現可疑對象，屢次逮捕毒品現行犯；今天凌晨12時許，蘇帶著開元派出所警員王品哲騎警車上線巡邏。

當兩人巡邏至北區勝利路巷弄，蘇發現騎車的黃姓男子一看到員警，就立即迴轉，形跡可疑；蘇帶著同事尾隨準備攔查，黃見警察跟上，加速逃逸，行駛至東豐路與長榮路口時紅燈右轉，還趁機將一包不明白色粉末丟在地上，都逃不過蘇的法眼。

黃騎沒多久便遭兩警跟上包圍，經攔查並詢問丟什麼東西在地上，是不是毒品？黃無法狡辯，承認是毒品海洛因，並跟著員警返回丟棄現場，查扣海洛因一包（毛重20餘公克）；經檢驗，黃的尿液初篩結果呈海洛因及安非他命陽性，將再送檢驗局確認是否毒駕。

警方先將黃依毒品罪嫌移送法辦，待報告出爐確認是毒駕，將再依公共危險罪嫌函送；分局交通組指出，拒絕停車接受稽查而逃逸，將處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月，施用毒品後駕駛汽（機）車，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕照1至2年。