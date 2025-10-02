影／疑毒駕昏睡台72線快速道路上 苗警查獲安非他命、喪屍煙彈等毒

61歲賴姓男子疑毒駕，上月29日昏睡在台72線苗栗縣銅鑼客屬大橋路口附近，警方據報在車內起出安非他命、依托咪酯煙彈，全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警察分局銅鑼分駐所上月29日下午2點30分，接獲報案台72線銅鑼客屬大橋路口附近，一輛轎車停在車道上，車內駕駛頭靠方向盤睡著，員警及消防人員趕赴現場查處。

警方調查，賴男因精神不濟昏睡，員警及消防隊員喚醒後，在車上查獲9包安非他命約157.9公克，1顆依托咪酯煙彈1顆約4.9公克餘，立即逮捕賴男，至於是否涉及毒駕行為仍需進一步釐清。

苗栗分局提醒民眾，毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方將針對毒品案件積極嚴查、斷根溯源，以淨化社會治安，提醒民眾切勿以身試法。