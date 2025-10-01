前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙邱姓富商前男友420萬元債務「處理費」，依詐欺取財罪起訴。台北地院今開庭傳喚邱作證，邱說，薛女騙稱可連線天道盟「鐵霸」曾盈富居間協調黑道債務，要價420萬元，薛女反譏邱打官司拖時間，昔日情侶法庭翻臉。

邱姓富商庭畢為躲避媒體拍攝，駐足法院流連超過1小時，後來循法警建議路線以西裝外套遮頭離開，不過，因缺乏清楚視線，邱一度撞上金屬探測門。

邱姓富商作證時有備而來，自備與薛楷莉交往的一冊「大事記」，欲以列表的方式說明2人交往經過，法官說明作證只要回答檢察官、辯護人的提問即可。

邱說，2022年薛從美國回台，住在他敦化南路住處，因他與洪姓幫派份子有1175萬元合買辦公室的債務糾紛，薛說認識「洪」，中天電視台賴姓女主管當晚要與天道盟「鐵霸」曾盈富喝酒，可居間協調，開口要420萬元「處理費」，其中60萬元是「介紹費」。

邱說，他面對黑道六神無主，於是聽從薛女的話同意找賴女處理，薛女還催說「那麼要快一點喔」，於是就去匯豐銀敦南分行提現金出來，領錢後，先放在家中桌上拍照，一度想讓薛女入鏡，但薛女刻意閃躲。

邱表示，後來他們將420萬元現金先裝進灰藍、粉紅的袋子，再塞進純黑色提袋，2人步行到敦南分行找黃姓女經理，再聯絡大安分局以警車護鈔到民權東路中天電視台，當天下午，薛女5、6點返回他住處，薛女說是因為要把錢送到賴女先生住處。

邱表示，錢給了卻久等不到黑道「保護股條」，他不敢跟別人、家人講，而薛女事後絕口不提此事「我問過二、三十次都未獲回答」，再與薛女溝通時，不敢寫「黑道」2字，只敢以義大利文代替，邱說，被騙的事在新北法院曾向王姓律師透露過。

邱表示，他2023年8月寄存證信函向中天電視台賴姓女主管查證，賴女告訴他根本沒有這件事，他驚覺受騙，向警方報案，至於去銀行提錢的名義寫上「籌備婚禮使用」，則是薛女指導的。

邱姓富商敘述薛楷莉涉詐過程，薛女坐在被告席上不住搖頭，法官審問薛女於「護鈔車」上與人視訊通聯再提供「護鈔50萬元」、「邱男電話」等資訊給警察結案的事，由於薛女報給警察的電話號碼與邱的電話相似、但不同，薛女對此表示「他有2支門號，另一支是公司給他的」，庭後還表示邱在拖時間「不要欺負單親媽媽」、「相信司法會還我清白」。

檢、辯庭中聲請證據調查，包括函調護鈔的台北市警大安分局安和路派出所工作紀錄、傳證匯豐銀「黃姓女經理」，法官表示本案候核辦。

依檢察官起訴資料，現在美國擔任護理師工作的薛楷莉涉於2022年間向邱詐騙420萬元，向邱聲稱自己有人脈、在電視台任職的賴姓女性友人認識「黑幫」，可幫忙處理邱與黑道的財務糾紛，要支付420萬元費用。

檢方說，邱領了錢交給薛楷莉，再與薛女到銀行打電話請警方「護鈔」，薛女將現金帶到中天電視台營造把錢交給賴姓女主管的假象。

薛楷莉偵查中否認犯行，辯稱只是幫邱拿東西到電視台，不知道袋子裡裝著420萬元，且後來有將錢還給邱等，檢方調查卻認定薛楷莉涉嫌詐欺，起訴薛女。