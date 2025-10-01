天道盟孔雀會長率眾討債！小弟推女員工害頭部重創 一度命危送醫

台北市萬華區西昌街一處老舊旅社，昨天下午2時許， 因張姓女員工向潘姓女同事借貸280萬元遲遲不還，女同事不滿找天道盟孔雀會會長幫忙討債，其中簡姓男子連推女員工兩把，對方頭部倒地，當場失去呼吸心跳，急救後才救回性命，轄區萬華警分局拘提債主及動手犯嫌等四人，另外約談一人後，全以殺人未遂罪嫌移送。

警方指出，旅館64歲張姓女員工向52歲潘姓女同事借貸280萬元，但一直沒有還錢，潘女不爽找天道盟孔雀會會長陶海龍（59歲）求助，說好討到債後，將債款4成還給債主，剩下6成當成報酬；陶嫌找來簡姓、柯姓及吳姓男子助陣，昨天下午1時許到旅館，直接將張女叫到騎樓討債。

42歲簡姓男子先動手推張女，張女站不穩往後倒地，頭部重創地面，簡男將張女扶起來，後又動手推人，張女再次往後跌倒，頭部又撞地；張女頭部連續重擊地面兩次，造成頭顱內出血，當場失去呼吸心跳。

一行人見張女倒地沒有動靜立即離去，路人張女倒在騎樓連忙報案，張女送醫急救後已恢復意識，昏迷指數上升為10，醫師還在評估有無開刀必要。

陶嫌等人動手後逃至新北市三重區要換車製造斷點，想不到換乘車輛還拋錨故障；轄區萬華警分局接獲報案後，漏夜調查申請拘票，今天凌晨陸續拘提陶嫌、簡嫌、潘女等四人，涉案吳姓男子也到案說明，警方詢後移送法辦。